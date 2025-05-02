今高溫上看32度！明起水氣增 鋒面接力雨連下9天

今日西半部高溫普遍可以來到30至32度，尤其南部近山區會再更高一些，東半部高溫27至29度，外出請做好防曬並多補充水分。（資料照）

2025/05/02 06:59

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（2日）水氣減少，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部地區則是多雲到晴、相對穩定的天氣，中午過後中南部山區有局部短暫雷陣雨。另外氣象署也對高雄發布高溫資訊，提醒應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

今日氣溫方面，西半部高溫普遍可以來到30至32度，尤其南部近山區會再更高一些，東半部高溫27至29度，外出請做好防曬並多補充水分，夜晚清晨低溫在中部以北及宜蘭大約20至22度，南部及花蓮、台東23至25度。離島天氣為多雲到晴；氣溫方面，澎湖24至28度，金門22至28度，馬祖20至24度。

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氣象署提醒，今晨金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，離島交通往返請留意航班資訊。今天桃園、新竹沿海及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請留意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日高壓出海，環境風場為東北風至偏東風，東北風可能挾帶境外污染物影響空氣品質，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部局部地區短時間可能達紅色警示等級；中部空品區為「紅色警示」等級。

未來天氣方面，週六水氣增多，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，中午過後容易有雷陣雨發生，而且降雨情況可能會延續到傍晚至晚上，請特別留意。

下週日受到鋒面快速通過，天氣轉不穩定，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區為多雲，但是午後容易有局部短暫雷陣雨；鋒面影響時留意可能有局部旺盛對流發展並且伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

下週一另一鋒面接近，降雨稍緩，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下週二至下週四受鋒面影響，環境再轉不穩定；下週二、三各地容易有局部短暫陣雨或雷雨。下週四中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區為多雲，中午過後有局部短暫雷陣雨；氣溫方面受到降雨影響變動程度較大，雨勢較明顯時高溫會下降一些，無雨時感受仍是溫暖至偏熱。

下週五東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，下週六、下下週日（10、11日）再有一鋒面影響，水氣再度增多，天氣較為不穩定，各地降雨機率較高。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 30 22 ~ 32 25 ~ 31 23 ~ 27

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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