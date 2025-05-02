05/02 各報重點新聞一覽

罷綠團體傳出「跳船」躲避官司，罷免立委吳思瑤的領銜人張克晉﹛中）發表聲明退出領銜人身分。（資料照）

2025/05/02 06:30

自由時報

罷綠重挫 地動刪瑤領銜人跳船 幽靈連署法辦 張克晉聲明退罷

藍營推動罷免民進黨立委涉及系統性的「幽靈連署」，各地檢調單位偵辦中，昨傳出罷綠團體「跳船」，躲避官司。罷免立委吳思瑤的領銜人張克晉發表聲明退出領銜人身分。罷免吳思瑤「地動刪瑤」召集人賴苡任則表示，連署行動繼續推進，一切按表操課。

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節能家電退稅2千 延至2027年底

行政院院會昨通過「貨物稅條例第十一條之一修正草案」，延長購買能源效率分級為第一或第二級的新型電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅二千元的措施，實施期間延至二○二七年十二月卅一日，預估每年可節電五．一五億度。

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台泰搗破跨國洗錢水房 賭、詐金流154億 女首腦收押

隱身高雄市前金區一處社區大樓的跨國洗錢水房，涉替泰國、日本及越南等國的博弈集團操作金流服務，還勾結境外詐騙集團，協助洗錢；刑事警察局國際科第二隊接獲泰國警方相關情資後，至去年底共發動四波查緝行動，搗破水房逮捕主嫌孫敏敏與旗下成員共廿三人，過濾帳冊發現，該集團遭查獲前半年，就助詐團、賭團洗錢高達一五四億餘元，水房獲利也高達一億八四七六萬多元。

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聯合報

台電員工抗議錯誤能源政策造成虧損 郭智輝「看不下去可離開」

上百名台電員工昨天在經濟部前陳情抗議，主張錯誤的能源政策造成台電龐大虧損，立委羅廷瑋昨質詢經濟部長郭智輝關切此事，但郭智輝回應，台電有三萬多名員工，是不是代表一定聲音或個人聲音他不清楚，「看不下去可以離開啊」。

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房屋稅新制出包 雙北恐逾10萬人遭殃

房屋稅二點○新制昨起開徵，但出包現象持續擴大，不少自住房屋遭列「非自住」，導致稅金倍增，北市已重印五萬多分稅單，新北市部分，民代估約八萬件稅單受影響，批政府把關不力擾民。新北稅務官員直指系統由中央設計、全國使用，恐不只雙北出問題。

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中國時報

李家天下退場首戰 新加坡大選明揭曉

新加坡3日舉行全國大選，這不僅是總理黃循財上任後的首次選舉考驗，更關乎執政的人民行動黨（PAP）能否繼續穩坐國會多數席次。選戰進入最後倒數，1日晚是競選活動封關夜，各政黨皆全力催票。黃循財站台時，大秀馬來話、華語和英語，承諾要幫助新加坡人實現夢想，並大喊前進吧，新加坡！

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綠提案設國安法庭 在野批戒嚴

賴清德總統預告將恢復軍審制度後，綠委跟著提案修《國家安全法》，擬增設國家安全專業法庭，無黨籍立委高金素梅1日痛批，國安法庭無異是白色恐怖的軍審官，「這不是戒嚴，什麼才是戒嚴？」

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購買節能新型電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅二千元，延至2027年底。（資料照）

刑事警察局搗破跨國洗錢水房，逮捕主嫌孫敏敏與旗下成員共23人，及大批贓證物。（記者邱俊福攝）

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