擋到鏡頭？參拜白沙屯媽祖 張麗善動手移走爐主被網友罵翻

白沙屯媽祖今晨展開進香之旅，大批網友也透過網路觀看直播，不過昨晚有不少網友發文痛罵雲林縣長張麗善，因為在參拜儀式過程中，張竟「動手」將原本在前方的爐主往旁邊移。（圖擷自臉書）

2025/05/02 07:45

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林朝天宮進香之旅，2日凌晨起駕出發，除了有高達近33萬人報名參與進香，大批網友也透過網路觀看直播，不過昨晚有不少網友發文痛批雲林縣長張麗善，因為在參拜儀式過程中，張竟「動手」將原本在前方的爐主往旁邊移，讓網友痛罵「爐主本來就要站前面好嗎」、「敢動媽祖選的人，有夠白目」。

白沙屯媽祖進香活動報名人數連年創新高，今年暴增至32萬9118人，登轎儀式在1日深夜11時25分舉行，全場高喊「進喔」，掀起第一波高潮。鑾轎於2日凌晨0點過後出發、衝出廟門，在廟埕三進三出後，帶領近33萬報名隨香信眾，浩浩蕩蕩出發、場面盛大。

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在網路上也有許多民眾觀看廟方的直播，但昨深夜陸續有網友在社群發文痛罵雲林縣長張麗善，因為在深夜10點44分左右的參拜儀式過程中，張麗善竟出手將原本站在她前方的爐主往右邊移，在一旁的台中市長盧秀燕也同時點頭，這段畫面隨即在網路瘋傳，引發網友砲轟。

在threads可看到多名網友發文砲轟張麗善，怒批「想搶C位，有夠白目」、「她們怎麼敢移走爐主」、「為了鏡頭竟然把白沙屯媽祖爐主移開，到底有沒有在尊重白沙屯媽祖啊」、「動手把爐主移開是什麼低級操作？」、「把最該站在主位的爐主給移開。爐主的近距離畫面，臉非常非常的臭」。在張麗善的臉書發文下方也有部分網友留言批評「丟臉，縣長了不起？」

也有網友嘲諷，「移走爐主才不會擋到盧主」、「連媽祖認證的爐主都沒看在眼裡，還期望這些人會把人民放心上嗎？」、「連我們苗栗國王都知道要站邊邊，她們怎麼敢移走爐主」等。

昨深夜陸續有網友在社群發文痛罵雲林縣長張麗善，因為在深夜10點44分左右的參拜儀式過程中，張麗善竟出手將原本站在她前方的爐主往右邊移。（圖擷自臉書）

在threads可看到多名網友發文砲轟張麗善，怒批「想搶C位，有夠白目」、「她們怎麼敢移走爐主」、「為了鏡頭竟然把白沙屯媽祖爐主移開，到底有沒有在尊重白沙屯媽祖啊」。（圖擷自threads）

在張麗善的臉書發文下方也有部分網友留言批評「丟臉，縣長了不起？」（圖擷自臉書）

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