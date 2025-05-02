進喔！進喔！ 白沙屯媽祖衝出廟門 率32萬信眾出發了

進喔！進喔！ 白沙屯媽祖率32萬信眾出發了。圖為追隨媽祖婆鑾轎人潮。（記者蔡政珉攝）

2025/05/02 01:41

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕〕「進喔！進喔！進喔！」苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往雲縣北港朝天宮徒步進香，媽祖婆於1日深夜11點25分登轎後，鑾轎於2日凌晨0點過後出發、衝出廟門，在廟埕三進三出後，帶領近33萬報名隨香信眾，浩浩蕩蕩出發、場面盛大。

今年白沙屯拱天宮媽祖婆徒步進香共計10天9夜，但預估抵達北港時間僅有36小時，堪稱急行軍，也讓不少信眾猜測路線捉摸不定的「粉紅超跑」今年會選擇哪條路線前往北港，對於隨香信眾腳程也是一大考驗。

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包括總統賴清德、苗栗縣長鍾東錦、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善等人皆出席盛會。其中賴清德於1日晚間8點10分抵達拱天宮，扶持拱天宮媽祖婆聖尊出神龕並揭匾致詞。

由於今年報名參與進香的信眾高達329118人，較去年179971人增加許多，白沙屯地區從1日上午就湧現人潮，到了下午信眾利用台鐵、開車或是徒步陸續抵達，大批人潮同時聚集在白沙屯地區，處處人頭攢動，可說擠爆整個白沙屯地區。

不少車輛也從後龍鎮過港一帶、通霄鎮北邊白沙屯地區滿是人、車，車輛甚至沿途停放至位於通霄鎮南端的通霄市區，等到「粉紅超跑」出發後仍有大批遊覽車和轎車、休旅車都塞在台1線南下車道上，人潮更是滿出來，沿路緊緊跟著媽祖婆鑾轎，人龍長達2、3公里，可見今年人潮。

進喔！進喔！ 白沙屯媽祖率32萬信眾出發了。（記者蔡政珉攝）

進喔！進喔！ 白沙屯媽祖率32萬信眾出發了。圖為追隨媽祖婆鑾轎人潮。（記者蔡政珉攝）

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