鋼骨拔地而起！ 網估好市多亞灣店2026年中開張

好市多亞灣店正在架設鋼骨。（記者王榮祥攝）

2025/05/02 00:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕美式賣場好市多亞灣店今年二月動土、近期已架出鋼骨，吸引不少目光；長期關注亞灣發展的臉書社群高雄好過日指出，因為沒有地下室，預計2026年中可開幕。

好市多全台首家門市高雄店，計畫遷到位處亞洲新灣區的80期重劃區，卻因附設加油站方案恐衍生交通衝擊，引發鄰居高雄軟體園區強烈抗議，經過多次討論，去年中旬傳出好市多不再堅持蓋加油站。

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好過日披露好市多亞灣店今年2月中旬動土，因為沒有地下室，目前已架設出鋼骨，預計2026年中可跟隔壁的「東南米樂PLAZA」一起開幕。

好市多亞灣店規劃4層樓，約13775多坪，1、3層是賣場，2樓為辦公室，4樓停車場，停車位逾千個，是目前高雄店的兩倍大。

好過日提及好市多亞灣店雖取消加油站，但大量車流衝擊仍大，因此好市多傳出研擬下班時間妥善管控車輛進出動線，並運用內部空間作緩衝區，避免車輛瞬間湧出的機制。

亞灣除了好市多，還有高軟園區、剛動工的特貿三，未來車流會不斷增加；好過日呼籲高市府須和開發商、廠商合作，透過政策誘導更多人搭乘大眾運輸，才能解決亞灣可能面臨的交通問題。

好市多亞灣店今年二月動工。（記者王榮祥攝）

好市多亞灣店模擬圖。（翻攝好過日）

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