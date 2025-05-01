貓奴福音！7/1起完全養於室內家貓 不再強制接種狂犬病疫苗

防檢署已發給各動物保護所公告表示今年7月1日起，養於室內且外出會關籠的家貓可不再強制接種狂犬病疫苗。（資料照）

2025/05/01 23:58

〔記者楊媛婷／台北報導〕因應貓咪施打狂犬病疫苗有機會可能罹患惡性腫瘤，農業部防檢署已對外公告自今年7月1日起，飼養在室內的家貓，並且外出時會使用提籃、推車或運輸籠等避免貓咪脫逃措施，就可不再強制接種狂犬病疫苗。

依農業部2023年全國家犬貓飼養量推估統計，全國家犬數量約148萬隻，家貓數量則約131萬隻，較前一期2021年調查數量分別增加19%、50%，農業部自今年元旦起推動家貓寵物登記，其中就規定為貓咪植入晶片辦理寵物登記時，不需要同時施打狂犬病疫苗，就是為顧及飼主可能擔憂狂犬病疫苗導致貓咪罹患腫瘤的風險。

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過去疫苗政策規定家犬、家貓只要3月齡以上就要接種狂犬病疫苗，之後每年還要定期補注射一次，防檢署署長徐榮彬指出，因許多飼主對於家貓施打狂犬病疫苗導致注射部位腫瘤發生的風險存在相當疑慮，又考量完全飼養於室內的家貓非狂犬病主要風險動物，也和野生動物接觸風險低，也就是說家貓在一定條件下感染狂犬病機率極低，採納各方意見並參考許多國家作法，並經過專家會議，並與各縣市取得共識後，在兼顧狂犬病防疫政策及動物福利的綜合考量下，因此自今年7月1日起，飼養於室內的貓咪，且外出時會使用提籃、推車或運輸籠等避免貓皇脫逃措施者，就不再強制施打狂犬病疫苗。

防檢署表示，家犬及飼養於戶外的貓咪仍維持每年需要定期施打1次狂犬病疫苗的規定，也提醒飼主相關動物若未依照規定施打，則會違反動物傳染病條例，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

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