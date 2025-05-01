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    「白飯之亂」落幕近2年 熱炒店老闆突宣布退休了！

    曾鬧出「白飯之亂」的大道熱炒店。（圖翻攝自Google街景）

    曾鬧出「白飯之亂」的大道熱炒店。（圖翻攝自Google街景）

    2025/05/01 23:52

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕還記得2023年一度鬧得沸沸揚揚的「白飯之亂」嗎？當時一群台北科大資財營隊的學生，到市民大道上的「大道創意料理快炒」用餐，因為白飯不夠吃與店家起糾紛，後續還跑到Google評論洗版1星負評，業者也與之互槓，引發外界關注。事隔近2年，該熱炒店的老闆近日突然宣布要退休，即起熱炒店換人經營。

    2023年7月8日，北科大資財系營隊到「大道創意料理快炒」吃飯，因為不滿店家提供白飯的速度，到店家Google評論狂洗1星負評，店家氣炸跳出來指控，學生當天一進店沒點多少菜，就把2大桶免費白飯嗑光，然後又抱怨吃不飽，砲轟「白飯雖然是免費供應，但不是要免費讓你吃到飽」。雙方各執一詞槓上，風向一變再變，整起糾紛鬧了好一陣子才落幕，該店還曾因此一度暫停營業，沉寂一段時間才重新復業。

    而老闆王誠中本週二（4/29）在臉書發文宣布，「終於談定了5/1日起大道創意宴會館換人經營囉。經營快十年的店擁有許多回憶，放下真的會捨不得，但現在有同樣熱血的人接手，我也可以安心放心的離開退休了，未來也期待各位能夠繼續支持新團隊。有想找我小酌的朋友們，還是可以約大道聚喔！」

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