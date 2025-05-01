中國五一黃金週啟動！金門小三通入境創新高「電動車亂象」又來了

中國「五一黃金週」啟動，金門小三通全天入境人數創新高。（記者吳正庭攝）

2025/05/01 23:32

〔記者吳正庭／金門報導〕中國「五一黃金週」今天啟動，金門小三通全天湧入4068人，入境人數創新高，其中有中國客2465人，小三通碼頭再現人潮。金門縣政府說，已做好各項因應工作，力求提升通關效率，確保旅客順暢、安全通行。

但坊間反映，大批中國客入境，縣府顧著「迎客」，卻忘了「待客」，聲稱規畫增派小三通通關查驗人力、航班加班規劃等，卻忽略對習慣租用微型電動車的中國客宣導，讓不諳我方法令的中國客「雙載」、「沒配戴安全帽」滿街跑，親子同乘令人捏把冷汗，更讓許多在地人看不下去。

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民眾指出，縣府為迎接中國五一長假福建來金旅遊人潮，邀集海關、保安檢查等單位，針對「小三通航班應對及CIQS駐站單位協調」召開座談會，卻忽視地區老百姓長期反映的「電動車亂象」，應從「源頭」宣導，讓中國旅客一下碼頭就能知道台灣法律，騎乘微型電動二輪車必須「年滿14歲」、「禁止雙載」、「行駛速率不得超過每小時25公里」及「配戴安全帽行駛」。民眾指出，這些基本規範的宣導，在小三通入境人數創新高的五一長假首日，在小三通碼頭「連1塊宣導牌」都沒看見。

特產業老闆娘說，這幾年中國抵金客群年輕化，刺激地區產業更新，有助帶動各行各業動能，對商家而言，這些中國客都是很有潛力的觀光財，更需獲得友善的對待。

她說，金門縣政府應提供優化的接待環境給許多都是第一次入境的中國觀光客，而不是只顧慮協調公部門內部的行政流程，就想達到「安全、順暢、便民」、「提供福建旅客良好的第一印象」；縣府若不能廣開視聽，最終只會淪為「閉門造車」之譏。

楊姓導遊說，「五一」還沒啟動，2000多輛微型電動機車已被搶租一空，整天在路上看到警察出動人力開單也不是辦法，縣府既是百姓保母，更應懂得防患於未然，不能只把裁罰的工作交給警察，對於租車、民宿業者及中國客，該如何「大張旗鼓」豎立看板？或利用「微信」平台？甚或出動機車「小蜜蜂」宣導？該如何發揮「幼吾幼以及人之幼」的同理心友善來客，縣府責無旁貸！

金門連日可見微型電動二輪車在路上奔馳，且未戴安全帽，雖然是親子同乘，卻令人捏把冷汗。（讀者提供）

中國五一長假啟動，金門街頭可見不少親子騎微型電動二輪車在路上奔馳。（記者吳正庭攝）

中國五一長假啟動，金門警方加派人手在街上巡查違規騎乘機車騎士。（讀者提供）

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