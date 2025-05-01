黑鮪魚破百尾啦！ 屏東黑鮪魚文化季本週盛大開幕

屏東黑鮪魚文化觀光季以第一鮪揭開序幕。（記者陳彥廷攝）

2025/05/01 23:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東著名的「黑鮪魚文化觀光季」本周六就會正式以「海洋音樂會」作為起身炮熱鬧開鑼，主角「黑鮪魚」本季至今，也正好是開捕1個月，與去年同期相比，今年進港速度明顯較慢許多，但也因此維持較高價格，均價每公斤在900元上下。

黑鮪魚季是大東港地區沿近海漁業的重點項目，堪稱地方漁產業的火車頭，屏東縣政府在25年前與漁會合作籌辦，目前已是5月時全台知名的活動，配合「母親節」檔期，每年總是吸引爆量人潮湧入東港海產一條街。

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今天勞動節，但辛勤漁民依舊是把魚撈進港，單日進港達20尾，總數已破百並達到131尾，已經逐漸有盛產的氛圍，雖然仍較去年同期銷售量少了近半，但價格因此維持高檔，每公斤均價約900元左右，較去年同期700元左右高出不少。

「上貨仍維持1200元左右價格」東港區漁會指出，昨天魚市仍維持拍賣，進港的20尾黑鮪中因品質不錯，因此上價維持在1200元左右，整體均價約在8、900元左右，較去年同期仍是好上不少。

不過，今年有些特殊現象令漁會也相當訝異，區漁會指出，今年漁汛初期的死魚起鉤較多，加上量產期也比去年慢了許多，推測是與氣候有關，經詢問相關學者，學者認為可能是去年為反聖嬰現象，今年有可能進入聖嬰現象所致，不過國外尚未聽聞這樣的情形，有待持續觀察。

屏東縣政府將會在明天舉辦揭開「2025五年屏東黑鮪魚文化觀光季」序幕的「海洋演唱會」，象徵結合地方產業與海洋文化的年度季節活動即將熱鬧開鑼，目前東港鎮上皆已張燈結綵，掛滿「鮪鮪到來」的紅色燈籠，濃濃的熱情海味洋溢在整個東港街頭。

屏東黑鮪魚文化觀光季以第一鮪揭開序幕。（記者陳彥廷攝）

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