府城建城300年！歷史與現代結合 成大課堂搬到「藝術築城」

成大「藝術竹城」舞台今日開幕。（成大提供）

2025/05/01 23:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年適逢府城建城300年，成功大學師生在小東門城垣遺址場域前，以課程學習方式進行建築教學及工藝實作，創築出一座臨時性特色場域「藝術竹城舞台」，喚起民眾認識府城空間紋理的歷史變遷，也做為辦活動的共享空間，促進校園與城市的文化交流。

府城建城300年，是自雍正3年（1725）籌建木柵城起至今年，這兩個年份象徵著「台灣府」演變到「台南府」的歷史變遷及政治經濟變化。成大光復校區為小東門城垣段接大北門城牆的歷史空間，更保有乾隆元年小北門「鎮北門」部分門額、異地保存的小西門城樓，與府城的成長變化有密切的時空疊合。

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成大全校性通識課程踏溯台南「成大人之道」及建築系實作課程，今年以「府城建城300年」為契機，在小東門城垣遺址歷史場域，構築一座以木、竹為材料，6公尺寬、3公尺高的「藝術竹城」舞台，呼應「府城300」歷史時刻。

「藝術竹城」舞台，由文學院、人文社會科學中心、建築系及歷史系等師生共同參與。今（1）日開幕式，成大副校長陳玉表示，成大與府城關係密切，校園裡有清朝、日治、民國等時期的元素，許多師生會從小西門出入校園。歷史與現代的結合，透過課程讓學生從文獻理解到手作落實，體認到歷史與城市發展的密切關系，「藝術竹城」舞台可說是一個完美的轉譯。

人文社會中心主任楊政達表示，舞台會在校園存在一段時間，很多校園活動、課程會在這裡發生，期許更多師生看見成大與整個府城的關係。

開幕式上，藝術所暨戲劇碩士學位學程馬薇茜老師帶領藝研所暨戲劇學程碩士生袁丞揚、蔡為奐、盧思羽示範空竹（扯鈴）及展示戲曲身段，傳統戲曲課程學生台文系陳宥緯擔任主持，藉此示範竹城舞台的多樣使用。

學生在「藝術竹城舞台」展示戲曲身段與擔任司儀，示範舞台多樣使用性。（成大提供）

藝術竹城舞台，座落在小東門城垣遺址及小西門等歷史場域。（成大提供）

在成大校園的小東門城垣遺址殘跡。（記者洪瑞琴攝）

成大師生的日常，會從小西門出入校園，有種「入城、出城」的感覺。（記者洪瑞琴攝）

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