「一日之所需，百工斯為備」 金門表揚42模範勞工、2優良工會

金門縣副縣長李文良（左四）表揚獲得勞動部全國模範勞工的李錫福（左五）。（記者吳正庭攝）

2025/05/01 22:55

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表揚勞動部全國模範勞工李錫福及縣級選出馬立奇等42名模範勞工、2個優良工會，副縣長李文良引述古人所說，「一日之所需，百工斯為備」，肯定每位獲獎人具有如日本職人精神，能對自己的工作感到驕傲，能精益求精，是社會進步的動力。

國民黨立委陳玉珍說，立法院正在推動五一勞動節為國定假日，如果表決通過，可望明年勞動節就會成為國定假日，這是「帶給大家最真誠的感謝」；另外，金門古寧頭大捷紀念日部分，她說，如果順利通過，也會訂為國定假日。

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金門縣總工會理事長盧志忠說，勞工是金門進步的基礎與動力，表揚活動就是希望感謝平日在地區默默付出辛勞的勞工朋友，也讓職場同儕見賢思齊；鼓勵堅守崗位的勞工朋友，不斷超越自我，再創美好金門。

模範勞工有陳麗娜、李梨鄉、郭龍治、蔡明輝、陳彩仙、許亞英、翁明玉、張金美、許益文、黃益德、莊玉娟、李政祥、林齊安、莊福洋、盧清棧、陳四貴、黃成忠、黃美麗、王冠閔、洪俊發、洪麒淋、陳凱豐、黃國輝、蔡志敦、陳金發、吳速真、吳再發、洪婇瑄、林羽斌、黃琳曲、馬立奇、莊美麗、羅月華、陳泯妡、楊沛涵、許政權、翁鴻文、楊惠瑾、林梅雀、黃碧和、張千佑、楊尤閩。

另外，獲金門優良工會的是金門縣各業工人聯合會（職業工會）、金門縣陶瓷廠產業工會（產業工會）。

金門縣政府表揚模範勞工，獲獎者「一人有慶，全家到場」，場面溫馨。（記者吳正庭攝）

金門縣政府表揚模範勞工，獲獎者全家都到場力挺。（記者吳正庭攝）

金門縣政府表揚地區選出模範勞工與優良工會。（記者吳正庭攝）

金門縣政府表揚模範勞工與優良工會，副縣長李文良（後排右五）前往主持頒獎並與得獎人合影。（記者吳正庭攝）

金門縣副縣長李文良引述古人所說：「一日之所需，百工斯為備」，肯定每位獲獎人具有如日本職人精神，能對自己的工作感到驕傲，能精益求精。（記者吳正庭攝）

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