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    粉紅超跑深夜起駕 賴清德參香、恭迎媽祖婆出神龕

    總統賴清德參香，恭迎拱天宮媽祖婆出神龕。（記者蔡政珉攝）

    總統賴清德參香，恭迎拱天宮媽祖婆出神龕。（記者蔡政珉攝）

    2025/05/01 21:57

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕白沙屯拱天宮媽祖將於1日深夜11點25分，登鑾轎後起駕，帶領近33萬名香燈腳，展開10天9夜的北港朝天宮進香行程。總統賴清德進香前到拱天宮參拜、恭迎媽祖婆出神龕並揭匾，祈求媽祖婆庇佑台灣風調雨順、國泰民安，進香順利平安。

    賴清德則於晚間8點10分抵拱天宮，恭迎白沙屯媽祖聖尊出神龕。賴清德先跟各位信眾問好，他非常榮幸再度參與盛會，並迎請媽祖婆出神龕，也代表台灣社會恭送白沙屯媽祖啟程進香，他代表台灣人民恭祝活動圓滿成功，也恭祝白沙屯媽祖保佑台灣國泰民安風調雨順，大家闔家平安、賺大錢。

    賴清德說，白沙屯媽祖可說神威遠播，恭送的匾額之意為，所有善男信女可拱衛光明、真信善念一定可以得到媽祖婆保佑，他也呼籲大家一起做善事、幫助弱勢，在工作崗位上善盡責任，讓國家社會可以更進步。

    賴清德也說，去年上任後他成立三個委員會，其中健康委員會因注意到國人壽命變長，但不健康時間也長，故成立委員會希望國人能更健康、讓國家更強、讓世界擁抱台灣；另外，第二個委員會為因應氣候變遷委員會，賴提到，我們是地球村一分子，但天災地變頻傳與氣候變遷有關，希望台灣集結社會力量解決問題，讓社會更進步、產業更具競爭力。全社會防衛韌性委員會 則因台灣常有颱風、地震，且因應地緣政治變化，必須與國外合作強化國家社會韌性，讓國家有更強的防衛力量。

    賴清德去年也在拱天宮媽祖婆出發前恭迎媽祖婆出神龕，連續2年參與。由於今年報名參與進香人數將近33萬人，白沙屯地區處處可見車流、人潮，處處人頭攢動，可說擠爆整個白沙屯地區。

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