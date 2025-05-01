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    打通台84橋下車道 林俊憲爭取經費4億

    台84線橋下道路自台19甲線麻豆路段至國道下營系統交流道間尚未打通，立委林俊憲今會同公路局等單位會勘，成功爭取經費4億元。（林俊憲服務處提供）

    台84線橋下道路自台19甲線麻豆路段至國道下營系統交流道間尚未打通，立委林俊憲今會同公路局等單位會勘，成功爭取經費4億元。（林俊憲服務處提供）

    2025/05/01 21:30

    〔記者王涵平／台南報導〕台84線橋下道路自台19甲線麻豆路段至國道下營系統交流道間尚未打通，立委林俊憲今會同公路局等單位會勘，成功爭取經費4億元，未來將串聯麻豆、下營交通路網。

    台84線由東至西橫跨玉井、大內、官田、下營、麻豆、學甲、北門等7個行政區，全長約41公里，高架橋下兩側大多設有平面道路，然台19甲線麻豆路段至國道下營系統交流道間，過去因有西寮遺址導致工程無法連續，成為台1線與台61線間唯一的斷點。

    林俊憲今邀集交通部公路局長陳文瑞、南市工務局長陳世仁與立委郭國文、賴惠員等地方各界現地勘查，向中央爭取經費。

    林俊憲指出，透過與交通部公路局及台南市政府協調，最終採取就地保留遺址、不下挖改為填高路面的方式，在兼顧文化保存的前提下完成設計方案。

    工程完工後將串聯台1線、台84線與台61線，有效銜接台南山區與海邊的重要幹道。未來不僅便利居民通勤，更將強化麻豆與下營的產業及生活圈連結，對日後提升整體生活機能皆具重大助益。

    林俊憲強調，交通建設是城市區域間均衡發展的關鍵，會持續傾聽民意，為地方爭取更多建設資源，此案不只是交通工程，更是麻豆長遠發展的重要基礎。打通車道後，可望提升機車族交通效率，造福市民，節省許多通勤時間，加上附近已退場的台灣首府大學，未來轉型複合式園區及未來第三市政中心，往來人車使用需求勢必增加，交通部公路局應盡速核定相關經費。

    南市工務局指出，透過林俊憲委員協助，成功協調中央單位，由交通部公路局支持相關經費，路段約從「15K+265」至「17K+585」，長約2.3公里，工程經費推估達4億元，將盡速辦理後續工程。

    台84線橋下道路自台19甲線麻豆路段至國道下營系統交流道間尚未打通，立委林俊憲今會同公路局等單位會勘，成功爭取經費4億元。（林俊憲服務處提供）

    台84線橋下道路自台19甲線麻豆路段至國道下營系統交流道間尚未打通，立委林俊憲今會同公路局等單位會勘，成功爭取經費4億元。（林俊憲服務處提供）

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