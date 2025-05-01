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    數萬人湧白沙屯 5/3北港朝天宮-嘉義站增直達接駁車

    白沙屯媽祖1日深夜11時35分將展開10天9夜徒步進香，預計超過32萬人參與。（交通部提供）

    白沙屯媽祖1日深夜11時35分將展開10天9夜徒步進香，預計超過32萬人參與。（交通部提供）

    2025/05/01 20:35

    〔記者蔡昀容／台北報導〕白沙屯媽祖今（1日）深夜11時35分將展開10天9夜徒步進香，預計超過32萬人參與。交通部指出，今截至晚間7時，雙鐵附近站點超過5.3萬人次進出，公路客運接駁車班班客滿。

    針對白沙屯媽祖徒步進香疏運，交通部採台鐵為主、公路為輔、高鐵聯防備援策略。台鐵透過加開班次及加掛列車，提供22萬人次以上運能，高鐵也加開班次因應。

    公路局安排高鐵苗栗站往返白沙屯、北港朝天宮往返台鐵嘉義站的巴士接駁。5月3日媽祖鑾轎抵達北港後，北港朝天宮至台鐵嘉義站直達公路客運路線，約每15分鐘1班車，收費為全票50元、半票25元；5月11日媽祖回鑾亦會提供白沙屯至高鐵苗栗站公路客運接駁，高峰班距約10分鐘1班，客滿即發車。

    交通部統計，今天截至晚間7時，高鐵苗栗站逾8199人次進出、台鐵白沙屯站逾4萬5000人進出，分別較去年同期（白沙屯進香登轎出發日晚間7時止）疏運人數增加超過14%及70%。公路局公路客運接駁車已開出63班，班班客滿，超過2520人前往白沙屯。

    交通部政務次長陳彥伯、伍勝園今天下午分別前往高鐵苗栗站、客運接駁站及台鐵白沙屯站前進指揮所視察運具聯防疏運情形，發送交通部首次針對白沙屯設計的「勇」字疏運平安守車票，慰勉現場人員及參加徒步進香的民眾。

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