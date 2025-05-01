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    郭婞淳及楊勇緯為國爭光 原民會：今年投2億加強培育運動人才

    原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur（右二）今日頒獎，表揚邀請組選手賴主恩（左三）戰勝香港隊選手袁文俊（左二）。（原民會提供）

    原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur（右二）今日頒獎，表揚邀請組選手賴主恩（左三）戰勝香港隊選手袁文俊（左二）。（原民會提供）

    2025/05/01 20:25

    〔記者林曉雲／台北報導〕郭婞淳、陳念琴、楊勇緯等原民住族運動選手，在國際賽事上拚搏，原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur今（1）日表示， 原住民選手在過去國際運動賽會表現傑出，國人有目共睹，原民會一直透過各項計畫來支持推展原住民族運動，今年更投入2億元經費，辦理「原住民族優秀運動選手拔尖計畫」、「原住民族潛優運動選手培育計畫」。

    曾智勇今日出席「114年台北市青年盃暨全國職業拳擊錦標賽」，本屆賽事共有46名拳擊手參賽。他表示，本屆賽事除了來自全國各縣市，以及中國香港等地的選手之外，「2022年杭州亞運」銀牌選手排灣族的賴主恩，以及同樣是國家代表隊的選手張晉恩，分別在邀請組及菁英組進行對戰賽事，另外有來自屏東縣來義高中5位年輕選手參賽，每位選手展現蘊含在拳頭背後的堅毅信念與文化自信。

    曾智勇表示，原民會今年投入2億元經費，辦理「原住民族優秀運動選手拔尖計畫」、「原住民族潛優運動選手培育計畫」，就田徑、舉重、射箭、射擊、拳擊、柔道、跆拳道等項目之原住民優秀及潛優選手，加強提供訓練及參賽相關需求之支持，以提昇他們於國際賽事成績，並從地方基層扎根，由下而上逐步完善原住民族運動人才培育，發掘更多優秀或具潛力的原住民運動選手。

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