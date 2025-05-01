屏東慶勞動節 鐵獅玉玲瓏全場3千人笑嗨嗨

今年「我們生活節」再度邀請國民喜劇天團「鐵獅玉玲瓏」演出，屏東縣長周春米（中）和他們與全場合影。（記者羅欣貞攝）

2025/05/01 20:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府舉辦勞動盛事「我們生活節」邁入第3年，表達對勞工朋友的感謝，今年再度邀請「鐵獅玉玲瓏」演出，許效舜與澎恰恰今晚（1日）一上台，全場就笑聲不斷，縣長周春米也和他們開心合唱，現場吸引約3000名鄉親入場，氣氛超嗨。

去年「我們生活節」首度邀請國民喜劇天團「鐵獅玉玲瓏」演出，現場座無虛席、笑聲連連，引爆熱烈迴響，不少勞工朋友大讚「笑到腹肌都出來」，今年縣府再次邀請許效舜與澎恰恰攜手為屏東量身打造全新劇碼「屏安勞力」，以職業安全為戲劇主軸為「2025我們生活節」系列活動擔綱活動主秀。

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周春米表示，去年邀請「鐵獅玉玲瓏」演出，以26個英文字母串接來表達百工百業的多元工作類型以及對勞工朋友的感恩，推出感恩勞力限定劇碼，是屏東首創，更是屏東勞工專屬。縣府每年選拔模範勞工並進行公開表揚，感謝並體諒勞工朋友的辛勞，希望把歡笑歡樂帶給勞工朋友，並且向每一位樹立典範的百工百業工作者致敬，縣府有責任把勞工朋友的打拼精神化身為勞工榮耀讓大家知道，每一種工作每一位勞工都值得讚許，今年再度邀請「鐵獅玉玲瓏」演出，希望用詼諧幽默的方式，傳達職業安全的重要性。

「鐵獅玉玲瓏」除了今晚在屏東縣立體育館前草地演出外，明天（2日）晚上7點至9點還會在萬丹鄉農會蔬果集運中心演出一場；系列活動還有5月3日工安小達人體驗營─親子職安闖關活動、5月4日我們移家人─電影野餐日，以及5月2日至6月30日「向平凡的日常致敬」百工百業職人影像展，屏東縣府表示，持續推動重視勞動權益，將感恩心意發散給每一位勞工朋友，活動詳情可上「我們生活節」活動官網。

許效舜（左）與澎恰恰（右）兩人一搭一唱，把全場逗樂。（記者羅欣貞攝）

屏東「我們生活節」今晚邀請國民喜劇天團鐵獅玉玲瓏演出，現場湧入約3千名鄉親開心觀賞。（記者羅欣貞攝）

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