「這行」起薪50萬卻無人問津？網曝：門檻很高

引水人雖薪資優渥，但入行門檻高、風險也高，並非人人能勝任。（資料照）

2025/05/01 21:39

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕畢業季即將到來，不少人為了找工作而煩惱。有名網友好奇，「引水人」工作待遇比工程師好，月入約50萬每年都還會加薪，為什麼很少人考慮投入，讓原PO質疑，「沒人發現當引水人超賺的嗎？」貼文曝光後，有網友勸退，「風險很高，愛惜生命的人不要碰」。

網友在PTT論壇發文說，在台灣「引水人」的起薪，月薪就高達50萬元，還能逐年加薪，平均月薪約80萬元，只需存一年就能付台北市房屋頭期款，原PO還調侃說，「一堆鄉民在那裡恐嚇這個行業很危險，但查一下意外發生機率，根本比你騎摩托車被撞死的機率還低。」

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貼文曝光後，部分網友都認為引水人的工作「有生命安全的考量」，但多數網友指出，「引水人條件很嚴苛的」、「要先有貨輪『船長』經驗約十年，才有這個工作的門檻」、「引水人都是很資深的船長退下來」、「要熟悉港口地形氣候船隻動線，很吃經驗」、「可是引水人有登記的才八十幾個」、「船長資歷十年，五十歲前要考過引水人真的很嚴苛」。

根據考選部應考資格，引水人需具備一等或二等船長證照，擁有駕駛3000噸以上船舶的3年資歷，而且年齡需未滿50歲。從三等船副晉升至大副、船長，就需耗費十年以上時間，再加上考試包括國文、憲法等科目，還須精通船舶操縱、專業英文、引水法規及港口地理資訊，更有高難度的體能關卡測驗。

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