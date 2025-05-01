綠美圖「挖走」葫蘆墩9000冊外文書 議員：別看不起豐原人

台中市綠美圖將於今年１２月開幕。（文化局提供）

2025/05/01 20:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市綠美圖將於今年底開幕，市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達今天指出，豐原區市立圖書館葫蘆墩分館的9000冊外文書籍竟然消失，結果是被移至綠美圖，原文書全「架空！」痛批市府有錢蓋館，沒錢買書，竟然「挖東牆補西牆！」，枉顧讀者需求，要求文化局儘速歸還葫蘆墩分館。對此，文化局長陳佳君允諾會儘速辦理。

謝志忠今在議會文教業務質詢指，近期接獲許多民眾反應，葫蘆墩分館無外文書可借，經查竟是因應綠美圖年底開幕，將葫蘆墩分館的9000冊外文書，全數移送至綠美圖，將葫蘆墩分館的書籍打包送至綠美圖，導致書架變「空城！」

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謝志忠強調，葫蘆墩分館是縣市未合併前的台中市縣政府時期的主要圖書文化展演中心，長年購置外文書籍才有9000冊，服務對象涵蓋不僅是豐原市民，更包括后里、山城等區，對地方文化功能至關重要。

綠美圖是全市眾所期待的台中全新地標，謝志忠表示，絕對支持綠美圖購書預算的編列，但無法認同文化局調撥分館既有館藏的做法，漠視地方需求，強調「不要看不起豐原人」，他強調，市府不應犧牲既有分館的資源，挹注新館的需求，剝奪市民自由閱讀的權利。

陳佳君表示，葫蘆墩分館原文書籍已經「滿架」，由於購書經費為中央政府，經徵得同意移架，計畫將書籍移到綠美圖多元圖書區，目前書籍仍在葫蘆墩分館的書庫，為符合在地民眾閱讀習慣及使用需求，將把8、9成書籍移回原館內。

陳佳君也說，中市府從2022年起每年年花1億元購書，並優化各區圖書館，目前規畫綠美圖在開幕時藏書能達100萬冊，目前已館內已有5、60萬冊（實體書及電子書），陳佳君也說，目前沒有其他分館的圖書被移到綠美圖。

市議員張玉嬿、王立任、謝志忠、黃守達（左至右）指出豐原區市立圖書館葫蘆墩分館的9000冊外文書籍竟然消失，被移至綠美圖。（記者蔡淑媛攝）

台中市綠美圖將於今年底開幕，室內裝修正進行最後收尾階段。（文化局提供）

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