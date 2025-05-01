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    粉紅超跑深夜起駕！鑾轎明午進彰化 彈性交管請注意

    白沙屯媽祖今夜登轎，預計明天中午前進入彰化。（圖縣府提供）

    白沙屯媽祖今夜登轎，預計明天中午前進入彰化。（圖縣府提供）

    2025/05/01 19:42

    〔記者張聰秋／彰化報導〕白沙屯媽祖鑾轎今天（1日）深夜11時25分將登轎，展開為期10天9夜的徒步進香行程，明天（2日）中午前預估進入彰化縣，深夜越過濁水溪挺進雲林縣。今年參與人數衝上33萬人，創歷年新高，彰化警方啟動彈性交管機制，750人次警力將沿線疏導交通，提醒用路人務必留意臨時改道與封路狀況。

    今年進香行程，媽祖旨意5月3日上午11點前必須抵達雲林北港朝天宮，廟方預定將在今天深夜11時25分登轎，明天（2日）凌晨出發，3日就抵達北港，只有約36小時要完成南下150到200公里的進香路程，平均時速5公里，幾乎是快走、慢跑的速度。

    因應經過彰化的時間從白天到晚上，彰化警方推估，今年去程行程很趕，應該明天中午前，「粉紅超跑」很高的機率沿海線，從台中市通過中彰大橋進入彰化縣，可能短暫停駐伸港福安宮、王功福海宮，再繼續南下，一路往雲林北港急行。

    彰化縣警察局調派機動警力，將視「粉紅超跑」的身影，沿線實施彈性交通疏導，以利進香隊伍推進。由於警方不會如大甲媽遶境一路緊跟媽祖鑾轎，因此安排的警力也大幅減少，僅為大甲媽3成約750人次警力。

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