清水坍陷爛尾樓屆改善期限 中市都發局5/5執行封閉處分

清水坍陷爛尾樓將執行封閉處分，除保留一處出入口外，一樓所有開口門窗將全封閉。（市府提供）

2025/05/01 19:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市清水區中興街一處老舊建築物3月22日發生塌陷事件，台中市都發局3月28日勒令停止使用，並公告限4月30日前改善完成，若未依限改善，將依規執行封閉，因已屆限期改善期限，都發局訂5月5日進行封閉處分。

台中市清水區中興街一處六層樓建物3月發生5、6樓坍塌呈V字型，下方13戶、30餘名住戶凌晨倉皇逃生，幸無人傷亡，都發局基於公共安全考量，3月28日赴現場張貼公函週知停止使用，並限期4月30日前改善完成，若未依限改善，將依規執行封閉，因已屆限期改善期限，已定5月5日進行該建物封閉作業，以維護公安，若住戶或建築物所權人仍有生活物品未搬離，應在5月4日前入內取物，並注意安全。

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清水區公所表示，原建物受災戶共10戶，現均已依規全數搬離，其中1戶依親，其餘9戶已由社會局、民政局、都發局住宅處協助媒合妥為安置；至於中興街91號大門前堆置大量住戶的廢棄傢俱，已向環保局申請清運，預計於5月2日下午清運完成。

因5月3日及5月4日洽逢周末，依強制執行法規定不得辦理查封作業，都發局將在5月5日執行封閉，封閉範圍包括前側騎樓91號進出口及屋後一樓所有開口門窗，將預留一處出入口，以利因應緊急狀況，施工時間預計約6小時，當日可執行完畢。

都發局說明，該建築物5、6兩層樓因所有權人未維護建築物合法使用與其構造設備安全，違反建築法第77條第1項規定，依據同法第91條第1項處以罰鍰，每層各裁處最高金額30萬，共計60萬元。事發當日及3月26日，都發局會同建築師公會、土木技師公會、結構技師公會派員進行兩次現勘，評估結果中興街87、89、91、93、95號等5個門牌各樓層結構安全有疑慮，不宜再居住使用，建議應執行結構安全鑑定，確認安全無慮或結構補強確保安全後，方可恢復原來使用。

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