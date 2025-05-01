桃園補助帶狀疱疹疫苗要「預立醫療決定書」至少先花3000元

桃園市從下半年開始提供皮蛇疫苗公費施打，要求須年滿五十歲，今年接種流感、武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，並完成「預立醫療決定書」，圖為老人家施打流感疫苗。（記者謝武雄攝）

2025/05/01 20:07

〔記者謝武雄／桃園報導〕繼苗栗等5縣市補助帶狀疱疹疫苗公費施打，桃園市也將於下半年開始實施，只是各縣市補助對象大都補助低收／中低收入戶，桃園卻要求須年滿50歲，今年接種流感、武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，並完成「預立醫療決定書」；三黨議員今在質詢時都認為「預立醫療決定書」至少要花3000元，不可行。

衛生局長賈蔚表示，帶狀疱疹疫苗必須施打2劑，由於要價不斐，兩劑市價要 1萬6千元，考量要補助低收／中低收入戶免費施打經費費用過高，因此訂出3個條件，主要是將公共資源優先提供給積極參與預防保健市民，鼓勵市民從日常生活中落實自我健康管理，主動參與疫苗接種、了解自身健康風險，並提前思考醫療照護選擇，預訂下半年開放申請，報名細節會再公布，預估提供1000個名額。

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賈蔚也提到，帶狀疱疹是個人免疫力低落到一定程度才會引發，並非傳染病，因此不屬於疾管署公費疫苗範疇，都是由各縣市自籌經費。

議員陳韋曄說，苗栗、花蓮、澎湖、連江縣和嘉義市都已經開放低收、中低收入戶民眾免費施打帶狀疱疹疫苗，桃園是否跟進；議員張秀菊也要求比照新北將55歲原住民納入；議員陳雅倫認為1000個名額太少要擴大；議員張碩芳要求孕婦要納入對象，議員張桂綿、于北辰、呂林小鳳認為，要求「預立醫療決定書」並不妥，于北辰說還有民眾以為是預立遺囑。

議員張桂綿強調，衛福部針對特定對象推動「預立醫療照護諮商費」，完成預立醫療決定簽署者還有健保補助，目標6萬人次結果9個月只有155件，如今要求民眾自費3千元更是緣木求魚。

謝美英認為，礙於經費不足，公費疫苗初期只針對弱勢家庭無可厚非，這也是普世價值，但桃園確定出這樣的三要件，當真是「一枝獨秀、出類拔萃」，嘆為觀止。

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