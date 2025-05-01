嗆「扭斷脖子、砍頭」校方認定非霸凌 台中家長向議員陳情

投訴家長指該特教生曾在校亮出玩具槍。（記者蔡淑媛攝）

2025/05/01 19:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市大里區有國小發生疑似學生霸凌事件，家長控訴，一名特教生多次霸凌其他學生，曾在校亮出玩具槍、瑞士刀，去年拿棍子追同學、恐嚇要扭斷同學脖子、砍頭，今年又對同學勒頸、謾罵恐嚇老師追進廁所，家長向校方提出霸凌檢舉不成立，向議員李天生陳情，要求學校正視問題，能保護師生安全。

黃姓家長控訴，該名特教生去年12月在課後照顧班與孩子正常對話後，竟然掃把棍追孩子，出言恐嚇要扭斷脖子、把頭跟身體分離、砍頭，家長向校方檢舉霸凌，指控該特教生一直有騷擾其他學生、發生對師生恐嚇及衝突事件，提出霸凌檢舉後，今年3月又發生對其他學生挖眼、勒頸，4月對代課老師謾罵、恐嚇，質疑學校未能妥善處理特校生及校安問題。

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霸凌案在4月25日結果出爐，防制校園霸凌委員會調查後報告生對生霸凌不成立，認為是偶發事件，並沒有長期持續反覆發生，認為該生情緒控管欠佳，領有相關身心障者手冊，因前開事件感覺處於敵意、不友善環境，透過此行為發洩氣憤情緒，並無真正攻擊意圖。

議員李天生今天在議會文教業務質詢，學校花上4個月調查，結果不成立，學校聲稱有輔導特教生也有特教生助理員陪讀，維護校園安全，事實上該特教生仍對其他師生出現疑似霸凌的行為，校安事件仍不斷發生。

教育局長蔣偉民指出，學校霸凌事件調查報告由專業委員組成小組做專業判斷，家長不服，以在4月28日提出申覆，教育局將儘速召開校園霸凌事件審議委員會進行審議，目前該生也有3名特教生助理員輪流陪同上課，該生每週也接受相關輔導課程及諮商，相關衝突逐漸減少，學生行為改變不是一朝一夕會馬上改變。

投訴家長要求，該生霸凌的學生至少5人，學校應積極介入學生問題，該特教生欺負老師、同學，應給予懲處，也要維護校安，兼顧其他學生權益，要求該生離開課照班，對此，校方表示，該生做錯事有依規懲處，而該生因相關保護身分，也有免費就讀課照班的福利，無法剝奪，已啟動關懷和輔導機制。

教育局強調，已核定該生每週40小時（全時）學生助理員服務，學校遴聘助理人員協助學生在學期間學習活動之協助及陪伴，倘有情緒起伏時適時介入安撫，中市情緒及支援團隊亦每週入校參加個案輔導會議，提供學校和教師諮詢服務，共同擬定協助學生方案；至於家長反映學校個別化教育計畫，教育局也完成督導及函請學校改善。

李天生指該特教生霸凌案不成，要求學校正視校園霸凌問題，應保護師生安全。（記者蔡淑媛攝）

家長向議員李天生陳情，要求學校正視學校霸凌問題，保護師生安全。（記者蔡淑媛攝）

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