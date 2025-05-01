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    週五西晴東偶雨！高溫飆32度 金馬注意濃霧

    週五各地大致為多雲到晴。（資料照）

    週五各地大致為多雲到晴。（資料照）

    2025/05/01 22:51

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週五（2日）東半部及恆春半島地區有局部短暫陣雨；其他地區及澎湖、金門、馬祖多雲到晴；而午後中南部山區可能有局部短暫雷陣雨，外出記得攜帶雨具備用。

    中央氣象署預報，週五各地水氣大致減少，僅東半部及恆春半島地區，將有局部短暫陣雨；西半部地區則是多雲到晴、相對穩定的天氣；而中午過後，中南部山區恐有局部短暫雷陣雨。同時，清晨的金門及馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度，離島交通往返留意航班資訊。。

    溫度方面，週五西半部高溫，普遍可以來到30到32度，南部近山區甚到會再更高一些；東半部高溫約28到29度，外出做好防曬，多補充水分，而中部以北、宜蘭及花蓮地區，在夜晚、清晨的低溫大約為21到23度；南部及台東地區約24、25度。離島的天氣則是多雲到晴，澎湖整天約24到28度；金門為22到28度；馬祖是20到24度。

    至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週日開始到下週，恐會有比較頻繁的鋒面系統在台灣附近活動，整體的環境水氣將變多、大氣環境也會偏不穩定，容易有雲系發展影響，將帶來短暫的陣雨，預估各地都會有下雨的機會。

    紫外線指數部分，週五僅宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣為「高量級」；其餘縣市均為「過量級」。

    ​空氣品質方面，週五環境風場為東北風到偏東風，中南部稍易累積污染物。宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部局部地區短時間可能達紅色警示等級；中部空品區為「紅色警示」等級。

    週五西半部高溫可來到30到32度。（擷取自中央氣象署網站）

    週五西半部高溫可來到30到32度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週五多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週五多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週五環境風場為東北風到偏東風，中南部稍易累積污染物。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週五環境風場為東北風到偏東風，中南部稍易累積污染物。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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