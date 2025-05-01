社工薪水調漲！ 衛福部：逾6600人受惠

衛福部今（1日）宣布調高聘用社工人員與社會安全網專業人員的薪資。（資料照）

2025/05/01 19:18

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部今（1日）宣布調高聘用社工人員與社會安全網專業人員的薪資，且追溯至今年1月1日起計算，這次加薪是因應行政院調整軍公教人員待遇而同步調整，全台預計有約6600名社工受惠，每人每月平均可增加超過1千元的薪資。

衛福部社工司副司長楊雅嵐說明，政府自2020年起啟動社會安全網強化計畫，並積極補足人力、逐步改善社工的薪資，聘用社工的薪點折合率從每點124.7元調高到130元，針對處理高風險案件的保護性社工，也調高至133.6元，政府也持續配合軍公教薪資調整，分別在2022年與2024年調升社工待遇。

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最新這波調薪方案中，一般聘用社工的月薪將從4萬1528元調整為4萬2742元，保護性社工則從4萬4896元提升到4萬6176元，依不同類型社工每人每月可增加1214元至2066元不等。

楊雅嵐也提到，除了政府體系內的社工，民間機構今年也有加薪，社工薪資增加3%，起薪方面社工人員從原本的3萬7765元提高為3萬8898元，社工督導則從4萬4239元上調至4萬5566元。

衛福部長邱泰源表示，透過改善薪資結構，加上持續提供專業訓練與督導支持，希望能讓更多人願意投入這個行業，也讓有經驗的社工能留下來，進一步提升服務品質，減少人員流動，共同強化我國的社會安全網。

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