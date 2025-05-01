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    台南左鎮長者奉茶、竹編扇憶童年 5月底復古跳蚤市集

    陳莉莉（左）與黃彫棠（右）一起當志工，教導長者竹編扇。（陳莉莉提供）

    陳莉莉（左）與黃彫棠（右）一起當志工，教導長者竹編扇。（陳莉莉提供）

    2025/05/01 19:09

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南「竹藝專業認證考照專班」學員在學習之餘，也回饋鄉里，與在地的失智關懷據點合作，教導長者動手編製竹扇，讓長者回想起童年的左鎮，也訓練手眼協調。另外，每月一次在左鎮老街也有長者奉茶服務，述說在地生活故事。

    由藝術家林昭慶在左鎮推動的竹藝人才培訓課程，目前已進入第三期，已參加三期的學員陳莉莉和參加一期的同學黃彫棠，近日擔任志工，提供材料及師資，教導16位長輩手作竹編扇，讓長輩藉由編製的過程中，想起小時候住家附近許多人家都會製作竹編。

    大部分參加的長輩都是第1次做竹編，在陳莉莉與黃彫棠的引導下，順利完成作品，還有長輩以花布為竹扇做裝飾，也有人開心地說，要帶回家請孫子幫忙彩繪，反應相當熱烈，也期待下一堂課。

    本身也是常在文創空間奉茶人的陳莉莉說，團隊也曾利用2週的時間，結合養生概念，帶長輩認識不同種類的茶及泡茶的方式，每個月1次，在左鎮老街的常在文創空間，並有長者奉茶活動，由阿公阿嬤泡茶給遊客喝，分享左鎮在地的故事，長輩奉茶時間將於「常在·左鎮生活空間」臉書粉絲頁公布。

    5月30日及31日，並將與南台科技大學合作，舉辦復古跳蚤市集，預計6個攤位，由長輩拿出家中有記憶的物品，並由大學生協助紀錄及分類。

    陳莉莉與黃彫棠一起當志工，教導長者竹編扇。（陳莉莉提供）

    陳莉莉與黃彫棠一起當志工，教導長者竹編扇。（陳莉莉提供）

    陳莉莉與黃彫棠一起當志工，教導長者竹編扇。（陳莉莉提供）

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