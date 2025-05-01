民雄興中國小母親節活動超有愛！9成家長出席 看畢展、跳蚤市場義賣

興中國小母親節活動，9成家長來參與。（記者林宜樟攝）

2025/05/01 19:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕母親節將至，嘉義縣民雄鄉興中國小今天舉辦母親節親子活動，全校515名學生就有472位家長到來，參與美術班畢業展、花語謝母愛、跳蚤市場義賣、慈濟環保SDGs宣教、英語科技彩繪闖關等母親節課程，感受孩子對母親的愛。

校長楊登閎說，今年攜手興中教育發展基金會及家長會，推動愛的擁抱、跳蚤市場、畢業美展等活動，音樂老師獻唱，孩子獻上舞蹈，親手送上卡片、擁抱媽媽，說出「我愛您」、「謝謝您」。

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畢業生畫展透過藝術呈現對母親與學校四年栽培的情感，作品多元、細緻且動人，參觀畫展的學生莊峯奇說，畫展畫作精緻，細節豐富，很有想像力。

美術班老師王蕾瑩說，家長看見學生的作品印製成正式作品後感到非常驚豔，顏永中、何志晃老師也說，學校將走廊化為藝廊，許多家長經過時能欣賞學生畫作，有極佳的宣傳效果。

跳蚤市場義賣所得部分捐助社福機構，部分投入班級圓夢計畫，實踐環保與社會參與理念。潘承熙同學說，跳蚤市場的舊東西如果不要，可以拿去賣，可以幫助別人，很有意義。

興中國小的家長參與母親節活動。（記者林宜樟攝）

興中國小畢業生美展。（記者林宜樟攝）

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