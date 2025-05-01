「趣你的科學」屏東大學科傳系畢業展 帶民眾玩轉科學世界

屏大學生吳蓓馨（右一）在「多變的視界探索」作品中，設計一套模擬眼部疾病的互動教具，供參觀者體驗。（記者羅欣貞攝）

2025/05/01 19:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東大學科學傳播學系即日起至5月4日，在屏菸1936文化基地的修理工廠舉辦畢業展，主題為「趣你的科學」，展覽聚焦日常生活中常見卻被忽略的科學現象，學生們以繪本、影片與互動教具等形式，製作出20件獨具創意的展品，盼讓民眾在趣味中理解知識、在互動中親近科學。

學生吳蓓馨在「多變的視界探索」作品中，設計一套模擬眼部疾病的互動教具，觀眾可透過特製眼鏡體驗青光眼、黃斑部病變、視網膜病變等疾病造成的視野變化；她說，因為奶奶患有青光眼，因為想了解她看到的視界是多麼微小又不便，所以才想透過專題讓民眾體驗眼疾患者在生活上的困難，同時讓大家了解到保護眼睛的重要性。

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學生許嘉文花了8個月完成「珊瑚礁生態系」紙雕書，她表示，台灣珊瑚礁的面積不大，但因洋流與地形關係，擁有豐富的珊瑚資源，佔了世界約三分之一的珊瑚種類。此專題主要呈現分布於南台灣海域，離我們最近的裙礁生態系，作品利用紙雕的層次感，呈現珊瑚礁生態系，製作成左翻書，一頁頁的翻下，會看見以人類潛水員視角由淺到深的珊瑚礁生態，把書本上下反轉再左翻，將會看到以海中生物視角看到棲地中由深到淺被汙染的狀況。

喜歡吃魚的學生陳芊卉以魚為主題，作品「魚蘊無窮：保存魚類之道」，介紹魚乾、一夜干、魚罐頭等的做法與演變，並設計嗅覺、觸覺、魚拓實作等體驗，讓參觀者更了解保存魚類之道；她表示，去年暑假到花蓮豐濱鄉靜浦部落蹲點，與海岸阿美族族人共同生活20天，體驗族人「靠海吃海」的生活方式，由於地處偏遠，族人以魚類為主食，老一輩阿美族人用他們的智慧，發展出保存魚的方法，煙燻飛魚製作方法流傳至今。

屏大副校長施百俊表示，屏菸文化基地是屏東第一個博物館群，屏大科傳系已連續3年以上在這裡辦理畢業展，今年展出內容涵蓋生活、生產、生態、生物等方面科學知識的傳播，貼近一般民眾的生活，每樣知識都是日常用得到的，歡迎社會大眾或專業的科學傳播者來參觀。

屏大學生陳芊卉以魚為主題，呈現作品「魚蘊無窮：保存魚類之道」。（記者羅欣貞攝）

屏大學生許嘉文設計「珊瑚礁生態系」紙雕書，有兩種翻書閱讀方式。（記者羅欣貞攝）

「趣你的科學」屏東大學科學傳播學系畢業展在屏菸展出至5月4日。（記者羅欣貞攝）

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