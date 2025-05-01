台中流行影音中心閒置5年 議員質疑盧秀燕卸任後沒人理

台中市政府斥資17億元興建的台中流行影音中心。（市府提供）

2025/05/01 18:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市政府斥資17億元興建的台中流行影音中心，市議員林祈烽及施志昌批從2021年完工驗收，至今閒置近4年，若依換算租金，5年將耗費公帑高達10億元，淪為水湳經貿園區最大的「蚊子館」，更指中心要明年底才開幕，憂心屆時市長盧秀燕已卸任，經營廠商威剛公司是否如期履約，副市長鄭照新表示，無論市長是誰，契約有效性都是存在的，絕對會要求確實履約。

林祈烽今在議會業務質詢批評，市府迄今未能清楚提供台中流行影音中心的營運規劃，新聞局的業務報告僅以短短數行敷衍交代，根本是藐視議會、欺瞞市民，而且市府已與威剛公司簽約點交，但議會對於其具體經營規劃一無所知，議員索資竟被以營運機密及智慧財產權為由迴避議會監督，令人懷疑市府是否確實掌握相關進度，痛斥市府錯誤的決策與低落的執行效率，比貪污更可怕，而且完工驗收至今，內部規劃竟仍未明朗，甚至連基本設置狀況都未公開，質疑市府是行政效率低落還是過於鄉愿。

請繼續往下閱讀...

林祈烽批評，市長盧秀燕任期即將在明年屆滿，如果流行影音中心明年底前仍無法正式營運，就落跑去競選總統，副市長鄭照新也是熱門的副總統候選人人選，要如何確保威剛公司如期履約？市府應負起責任，向議員及市民朋友明確交代，他也提醒，不可因商業化而壓縮到喜愛國片及藝術片影迷的觀影感受。

副市長鄭照新聽到林祈烽指他是副總統熱門人選，趕緊笑說要去當議員助理，針對中流開幕進度，他說，威剛公司目前已選定廠商，下半年會進行內部裝修，力拚明年年底開館營運，並強調，市政政策是延續性的，市府作為法人，無論市長是誰，契約有效性都是存在的，絕對會要求威剛確實履約。

鄭照新說，期盼市民可以在台中流行影音中心體驗到電影、影音、科技、AI產業等發展的無限可能，除了電影及流行音樂，還會新增沉浸式體驗，甚至觀眾可以自行選擇電影結局，都有在規劃之中。

祈烽及施志昌（右）批台中流行影音中心至今閒置5年，淪為水湳經貿園區最大的「蚊子館」，由於明年底才開幕，憂心市長盧秀燕已卸任，憂心經營廠商是否如期履約。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法