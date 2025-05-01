台中遴選優良特教人員獎金竟要學校自理 教育局挨批「做半套」

台中遴選優良特教人員1千元獎金教育局不買單，竟要學校自理，議員王立任（左3」等批「做半套」。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/01 18:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市每年辦理優良特殊教育人員遴選，教育局擇優推薦參加教育部決選，其餘記嘉獎並頒贈1千元獎勵，但獎金由各校自理，台中市議員王立任、張玉嬿、黃守達與謝志忠等質疑，遴選根本只為應付教育部表揚找人選，歷年獲評選人數多僅10人上下，教育局卻連1萬元獎金都不買單，獎勵只「做半套」，根本不尊重獲選教師；台中市副市長鄭照新允研議改善。

教育部每年表揚優良特殊教育人員，被特教界視為最高榮譽，王立任指出，台中市為配合推薦人員參加全國表揚，訂有「台中市高級中等以下學校優良特殊教育人員遴選要點」，由各校先推薦人選後再由教育局評選，擇優推薦參加教育部全國表揚評選，其餘獲選台中市優良特教人員除記嘉獎外，另頒贈1千元禮券或等值禮品，但獎勵「各校自理」，教育局不買單。

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王立任指出，近年來教育局評選出的優良特教人員數，2023年有12人，去年8人、今年7人，平均每年約10人上下，總獎勵金額頂多1萬元上下，教育局竟要各校自掏腰包，各校預算有限下均要設法打點獎金，難免影響學校推薦意願，教育局辦優良特殊教師遴選獎勵只做半套，擺明只為找出推薦全國人選，無法實質鼓勵教師，也不尊重獲選者。

此外，王立任指出，目前學校有不少時薪制的特教助理員，每日需面對餵食、如廁等或需處理學生情緒失控或攻擊行為，但卻被排除在包括教師節表揚等獎勵制度之外，促一視同仁給予肯定，台北市的優良特殊教育人員表揚辦法有分組表揚，且獎金依金、銀、銅質獎頒3000到8000元，台中市只獎勵1千元，還須學校自掏腰包，獎勵天差地遠，促儘速檢討。

鄭照新指出，特教人員十辛苦，會研議改善獎勵制度；教育局長蔣偉民也說，特教助理員雖不算教師，但因教師節有表揚教保人員，也將研議一併將特教助理員列入表揚對象。

特教人員及特教助理員工作辛苦，議員促市府重視獎勵。（圖：市府提供）

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