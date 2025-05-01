醫師怕報復不敢鑑定？ 衛福部試辦醫療意見解僵局

衛福部今（1日）宣布，5月起試辦「醫療專業意見」制度，讓偵查階段仍可取得醫界專業看法。 （資料照，記者邱芷柔攝）

2025/05/01 18:12

〔記者邱芷柔／台北報導〕「刑事訴訟法」去年修法上路，規定鑑定人必須具名、具結，並出庭接受交叉詰問，讓許多醫師擔心遭報復，加上臨床工作繁忙，紛紛婉拒參與，導致刑事醫療鑑定幾乎全面停擺，至今已有超過700件案件被退回各地檢察署。衛福部今（1日）宣布，5月起試辦「醫療專業意見」制度，讓偵查階段仍可取得醫界專業看法。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說明，過去法院或檢察機關若遇到醫療糾紛，會委託衛福部辦理醫事鑑定，由專科醫師提供初步意見，經醫審會討論後給出正式鑑定報告，這套制度長年都沒問題，但修法後，因需具名、具結且出庭接受交叉詰問，讓醫師有所顧慮，導致整個鑑定制度在刑事案件中卡關。

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劉玉菁坦言，曾向司法院反映困難，但短期內刑事訴訟法並無修法規劃，案件卻不能無限延宕，因此行政機關間多次協調，決定由衛福部提供「醫療專業意見」作為替代，比照過去醫療鑑定的嚴謹流程。

例如若是心臟科相關案件，會先請心臟專科醫師提供初步意見，再由醫審會進行綜合討論，醫審會裡面有法律專家、公正代表共同檢視，因為是「醫療專業意見書」，也就不需要具名、具結或出庭。

劉玉菁說，至今累計被退回的700多件案件中，有些已走入調解程序，不一定會進入訴訟程序，但如果檢察機關後續仍需要專業意見，「發函來請我們協助，我們就會配合處理。」至於「醫療專業意見書」是否具備證據效力？她表示，檢察官在偵查時需要什麼樣的資料、是否具備證據能力，這部分會由司法單位自行判斷，「我們就是協助他們，把案件辦得下去。」

劉玉菁補充，這項計畫自5月1日上路，尚未設定結束時間，將視實際運作情形持續滾動檢討，若未來司法院修法，計畫就可能落幕；但若未修法、檢察署仍有需求，行政機關之間也會持續協助，避免案件卡關。

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