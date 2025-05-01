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    台南市公園綠地「沙漠化」 議員朱正軒：生態系崩壞

    台南多處公園出現「沙漠化」現象，不僅揚塵嚴重，更因過度清掃落葉導致土壤貧瘠硬化。（台南市議員朱正軒提供）

    台南多處公園出現「沙漠化」現象，不僅揚塵嚴重，更因過度清掃落葉導致土壤貧瘠硬化。（台南市議員朱正軒提供）

    2025/05/01 18:17

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行環保局業務報告及質詢，市議員朱正軒點出現有台南的公園綠地「沙漠化」問題嚴重，生態系崩壞，要求環保局、工務局正視問題，打造真正永續友善的城市環境。

    環保局長許仁澤說，國外樹穴也不會像台灣一樣空蕩蕩，會來擴大推動志工培訓，要求同仁著手培力課程，目前也跟工務局合作「廢樹枝破碎後鋪便道」，希望翻轉台南綠地生態。

    朱正軒說，從「生態系崩壞」角度來看，台南多處公園出現「沙漠化」現象，不僅揚塵嚴重、雨天積水，更因過度清掃落葉導致土壤貧瘠、保水力差，甚至影響樹木生長與城市防疫。現行維護思維與台南熱帶氣候格格不入，熱帶裡的森林本應生機盎然遍佈植被，然而人民對綠地的想像依舊停留在溫帶的大片草原，環境教育可說是刻不容緩。

    朱正軒說，上個會期質詢時，許局長就承諾會打造更多枝葉園圃，這個會期環保局就已在前庭打造「枝葉園圃」示範區，肯定環保局為落葉就地處理做出表率的行動力。這僅是第一步，應擴及社區志工隊，優先培訓里長與志工導入新觀念，才有可能扭轉現有錯誤作法，恢復都市生態循環。

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