台中流行影音中心完工5年閒置無法營運 淪「配角佈景」

台中流行影音中心完工已5年，卻仍閒置無法營運，引發不滿。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/01 17:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中流行影音中心自2020年完工，迄今仍未啟用，閒置長達5年，連國民黨市議員楊大鋐都看不下去，斥中心本來是水湳經貿園區4大亮點建設中最早完工的建築，卻因營運定位多次變更，竟成營運進度最晚的場館，更淪每年配合中台灣元宵燈會燈光秀「配角佈景」、「好好紅花淪綠葉」，連市府一度宣佈2025年營運也跳票，質疑相關單位執行力不足；新聞局長欒治誼指出，預計2026年底前營運。

楊大鋐指出，台中流行影音中心已完工5年，卻因營運定位一變再變， 從電影中心、國漫館再變成流行影音中心，命運多舛，水湳經貿園區4大亮點建設中，比中流晚蓋的台中國際會展中心、綠美圖都將在今年底開放，惟中流閒置多年未見進展，如今更只淪每年燈會配合做燈光秀的「佈景」，「好好的一座建築從紅花變成綠葉」，實在可惜。

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楊大鋐指出，台中流行影音中心2020年12月完工、2021年6月完成驗收，議會曾在2023年辦理實地考察，新聞局當時宣稱預計2025年可以對外開放，結果今年已將過半仍不見進展。

今議會教育文化委員會業務質詢，楊大鋐詢問台中市副市長鄭照新，流行影音中心是在他擔任新聞局局長任內進行營運定位變更及改名，本是水湳經貿園區4大亮點建設最早完成的建築，結果反被國際會展中心、綠美圖進度超車，變成最晚營運的建設，市府應加強執行力，讓台中流行影音中心能夠盡快營運。

鄭照新表示，會再請新聞局加強督促廠商按期程來進行；欒治誼則表示，台中流行影音中心從完工後因受到疫情影響，但市府持續進行招商，去年跟營運單位威剛簽約、成功OT出去，期程並沒有拖延，目前營運單位已找到室內裝修的廠商，將於下半年啟動裝修，目標2026年底前營運。

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