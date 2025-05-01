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    iPhone輸入「我自己是」竟跳出中國人 全網實測狂洗仍陰魂不散

    台灣iPhone用戶發現輸入「我自己是」時，候選字竟然推薦「中國人」。（讀者提供）

    台灣iPhone用戶發現輸入「我自己是」時，候選字竟然推薦「中國人」。（讀者提供）

    2025/05/01 17:10

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期有台灣iPhone使用者發現，在使用預設的繁體中文注音輸入法時，當輸入「我自己是」一詞，鍵盤竟自動推薦「中國人」作為候選字詞，儘管多次輸入「我自己是台灣人」試圖洗掉關聯詞，「中國人」仍頻繁出現，讓一票網友實測後感到困惑與不滿。

    一名網友在「Threads」發文表示，使用iPhone鍵盤輸入「我自己是」時，系統竟自動推薦「中國人」作為候選詞。儘管他嘗試多次打字狂洗「我自己是台灣人」盼能改變建議詞序，但「中國人」一詞仍然陰魂不散，直呼手機被汙染了。

    該貼文曝光後引來大量網友共鳴，許多人留言抱怨，就算手機是在台灣購入，測試結果仍一致，「如果不是你提起還不會發現！也是跑出26人！ 要來洗台灣人了」、「生氣，為何會這樣！洗到第4次開始出現台灣人」、「已經打了2、30次竟然洗不掉」。也有人指出，輸入「生生世世」後，候選字又出現「中國人」的選項，讓他忍不住抱怨「發現更噁的了」。

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