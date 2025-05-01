保持本土病例「+0」 台南加強校園防治杜絕登革熱

因應春夏季節升溫，學校加強落實登革熱孳清工作。（南市教育局提供）

2025/05/01 16:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕春夏季節到來，疫情指數隨著氣溫逐漸升高，為提升學校第1線教職員工對腸病毒及登革熱的防疫應變能力，南市舉辦校園研習會，邀請國衛院國家蚊媒中心、衛生局的專業講師講解登革熱和腸病毒防治作法，及早防範未然。

市長黃偉哲表示，每年4到9月為腸病毒主要流行期，依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，截至今年4月累計4例腸病毒感染併發重症確定病例，且近期實驗室監測顯示腸病毒持續於社區中活動，須提高警覺，持續注意學幼童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。

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黃偉哲表示，登革熱防疫上，去（2024）年各單位、學校與全民共同努力下，南市成功達成登革熱本土病例「+零」的好成績，希望延續去年親師生攜手合作努力防堵登革熱疫情的經驗，持續落實校園環境巡檢及孳生源清除。

南市教育局長鄭新輝表示，學校是學生學習及群體生活的重要場域，師生皆應強化防疫意識，及早因應各項防疫工作，並鼓勵施打疫苗、勤洗手、戴口罩、孳清防蚊及加強個人防護等衛教宣導。另因應今年全國中等學校運動會在台南舉辦，提供賽事場館的學校也全面於4月10日完成環境查核，並督導學校於賽事前後加強環境衛生消毒工作。

教育局副局長楊智雄表示，教育局已核定各校防疫物資經費，並編製防疫圖卡與影片供各校運用，藉由全市研習活動，教師將正確的防疫觀念教導學生進而深入家庭社區，有效降低登革熱及腸病毒疫情的威脅，並提醒學校落實校園環境管理。

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