台南德高國小通學步道花2200萬打造 竟問題一大堆

南市議員蔡筱薇邀市府工務局、包商會勘東區德高國小通學步道高低落差、斜坡過陡等問題。（記者王俊忠攝）

2025/05/01 17:12

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區德高國小周邊斥資2千2百萬元新建的通學人行步道，完工不到4個月，卻連番暴露安全缺失，引發家長與師生、居民憂慮。市議員蔡筱薇今天（1日）邀集市府工務局、包商會勘，地方里長蘇秀敏點出步道設施有高低落差、路緣石崩壞等問題，工務局要求包商儘快改善，以再次驗收。

蔡筱薇偕工務局副局長鄒譽名、德高里長蘇秀敏、德高國小校長劉裕承與包商等多人今天下午會勘。蘇秀敏指出，步道完工以來，每天超過上百名學生通行，但地磚高低不平、剝落、路面凹陷，居民頻向她反映；若雨季來臨，小學生因濕滑摔倒，後果難以想像。

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蔡筱薇說，花2千2百萬公帑興建的通學設施竟不到4個月就破相，「這種品質讓人難以置信，尤其更牽涉到孩童的安全」，她要求工務局在1週內提出完整安全檢測報告，完成地磚重鋪與排水改善工程，同時也要安排人力在上下學時段安排引導學生，避免意外發生。

蔡筱薇說，校園公共安全絕不容許有一絲一毫的疏忽，工務局驗收機制必須檢討，若再有任何偷工減料或施工疏失，市府與包商相關單位必須負起責任。

台南市議員蔡莜薇（右綠背心）會同工務局副局長鄒譽名（右三）、德高里長蘇秀敏（右二）等人會勘東區德高國小通學步道。（記者王俊忠攝）

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