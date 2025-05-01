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    藍紫色花海超好拍！新北萬里繡球花季登場 母親節前夕盛開

    新北市萬里區「高家繡球花田」即日起開放，5月10日後進入繡球花盛開期，門票維持200元不漲價，還可抵100元園區消費。 （記者俞肇福攝）

    新北市萬里區「高家繡球花田」即日起開放，5月10日後進入繡球花盛開期，門票維持200元不漲價，還可抵100元園區消費。 （記者俞肇福攝）

    2025/05/01 16:39

    〔記者俞肇福／新北報導〕備受民眾喜愛的新北市萬里區「高家繡球花田」即日起開放，5月10日後進入繡球花盛開期，門票維持200元不漲價，還可抵100元園區消費，旅客可提前規劃賞花之旅。

    「高家繡球花田」每年一到花季，成千上萬的繡球花爭相綻放，吸引大批遊客造訪。原先業者公告4月20日開始營業，但受到近期氣候偏冷影響，繡球花較晚開，入園時間調整到4月30日起，繡球花陸續盛開，預估賞花期落在5月10日後，一路綻放到6月底、7月上旬，從母親節到暑假期間，都能來欣賞繽紛藍紫色花海。

    新北萬里區入園收費一般票每人200元、學童票每人150元，均可折抵100元消費，愛心票則為每人100元，婚紗票每組1500元（一組5人可折抵500元）。

    位於新北萬里區大坪路32-6號的高家繡球花園區，營業時間為上午8點到晚上6點。

    自行開車可將導航設定在萬里區大坪國小，沿路均有指引。從台北車站搭國光1815往金山，在萬里橋頭下車，再轉乘計程車就可以到達園區。

    高家繡球花萬里園區業者說，高家繡球花萬里園區內販售咖啡飲品，伴手禮，生鮮蔬果，農特產品，切支鮮花，盆栽等，均可使用門票折抵。

    新北市萬里區「高家繡球花田」即日起開放。（記者俞肇福攝）

    新北市萬里區「高家繡球花田」即日起開放。（記者俞肇福攝）

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