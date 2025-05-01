廢棄豬舍大變身 嘉義「五歡喜」甜點工作室成社區橋梁

洪苡宸將廢棄的豬舍改造成甜點工作室。（記者林宜樟攝）

2025/05/01 16:36

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣35歲返鄉青年洪苡宸，因喜愛甜點，辭去原本工作學習，3年前返回家鄉新港鄉，透過縣府勞工暨青年發展處補助經費，將廢棄的老豬舍改造成甜點工作室，客製化的蛋糕大受歡迎，更成為教導社區媽媽做甜點的空間，讓烘焙成為連結社區情感的重要橋梁。

洪苡宸說，自己第一份工作是會計，因對製作甜點有興趣，辭掉工作到連鎖糕點店當學徒，後來成為副主廚，經過7年學習，也想照顧長輩，與家人將閒置約40年的廢棄豬舍改造成甜點天地；甜點選用日本麵粉、法國奶油、優質乳酪、在地新鮮水果等高品質食材，為讓長輩享用甜點無負擔，以減醣方式製作。

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洪苡宸擅長手繪各式宗教人物，如媽祖、虎爺、彌月小嬰兒，以及情人節等節慶主題蛋糕，展現獨特的藝術巧思，工作室最受歡迎的限量「Q版人像畫」客製服務；洪苡宸說，許多顧客在母親節前夕會帶著孩子一同前來製作蛋糕，讓孩子們也能親手為阿嬤或媽媽獻上祝福。

嘉義縣長翁章梁、新港鄉長葉孟龍及縣議員黃啟豪今天到五歡喜工作室參觀，洪苡宸指導翁章梁製作母親節蛋糕給妻子；翁章梁說，五歡喜甜點的創業過程，展現小人物大志氣，嘉義青年返鄉創業成功不只是夢想，歡迎民眾來訪新港五歡喜甜點，給在地青創店家支持與鼓勵。

嘉義縣長翁章梁（中）與社區媽媽一起製作鬆餅。（記者林宜樟攝）

翁章梁由洪苡宸指導製作母親節蛋糕給妻子。（記者林宜樟攝）

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