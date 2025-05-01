北市永康街5/10起試辦「漫步區」 里長叮嚀：行人仍要注意車子

北市永康街將於5月10日至6月8日，每週六、日下午2點至晚上8點試辦漫步區，禁止一般車輛進入。（記者林承鴻攝）

2025/05/01 16:31

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市永康街將於5月10日至6月8日，每週六、日下午2點至晚上8點試辦「假日漫步區」，禁止一般車輛進入，並開放行人走在車道上。當地里長坦言，管制一定對住戶造成不便，但還是要試辦才知道效果，另也提醒民眾，由於漫步區內還是會有車輛進出，民眾在馬路上行走仍須注意車子。

為降低車輛管制對當地住戶影響，管制區內住戶及店家可向里長申請通行證，目前永康里已發出約700張、福住里發出約150張；當地永康里里長李明螢和福住里里長李欣芠均表示，市府提供的通行證數量充足。

請繼續往下閱讀...

李明螢提醒民眾，仍要小心開車的人，怕有人不曉得有開放車輛進出，想說「怎麼車子又進來」，她提醒，進入管制區的車輛要減速慢行，按喇叭也要小聲一點。她也說，有當面和市長蔣萬安提及，可能發生類似人車衝突的狀況。

東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔表示，協會希望營造更休閒、放鬆的步行空間，拉長民眾在商圈的走動時間，到各個店家逛逛、消費，希望營業額能提升。此外，協會也已通知會員商家儘量在上午補貨，避免車輛在下午管制時段進出，不過若仍有需要，還是可以憑通行證進出。

李欣芠說，當地住商混合，住家比商家多，各種聲音都有，車輛管制一定對居民造成最大不便，但她認為既然市府要試辦，那就試試看；她跟里民說，若試辦後有意見，可透過1999反映。

李明螢說，可能有的里民還不知道要試辦漫步區，里辦公室都有準備好通行證，可以隨時在里辦開放時間來申請。李明螢表示，仍要看5月10日起的漫步區試辦運作流程是否順暢，再滾動式修正。

北市永康街將於5月10日至6月8日，每週六、日下午2點至晚上8點試辦漫步區，禁止一般車輛進入。（記者林承鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法