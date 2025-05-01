使用或製造塑膠襯墊、泡殼業者注意 7月起須申報繳費

環境部說，7月1日起平板包材（含襯墊、泡殼）製造或輸入業者，或進口商品夾帶塑膠襯墊或泡殼的輸入業者，都要依規定辦理責任業者登記、申報、繳費。（資料照，台灣看守者協會提供）

2025/05/01 16:26

〔記者楊媛婷／台北報導〕環境部今天（1日）說，平板包材（含襯墊、泡殼）製造或輸入業者，或進口商品夾帶塑膠襯墊或泡殼的輸入業者，今年7月1日起，都要依規定辦理責任業者登記、申報、繳費，確保民眾消費使用所產生的廢棄塑膠平板包材都能回收再利用。

許多用於商品內填充防撞或外包裝的塑膠襯墊與泡殼2年前開始回收，當時也預告今年5月後製造與輸入業者都要登記納管，預計影響廠家數約5千家，環境部資源循環署副執秘翁文穎說，和業者溝通實務運作後，決定延後2個月上路，改於今年7月1日起製造與輸入業者才須登記、申報、繳費，近期也密集和業者在北中南舉辦說明會討論費率，目前費率擬每公斤徵收16.56元，但確切費率仍待最後跟業者討論協商後定案。

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翁文穎進一步說明，坊間朝見的塑膠泡殼如滑鼠塑膠泡殼等，通常一個只有27公克，換算業者要繳交的費用則約0.45元，對民生物價影響程度並不高；至於民眾若在網路電商平台網購商品附有襯墊、泡殼等，也不會跟民眾收費，只針對業者課徵。

翁文穎說，每個月國內回收的塑膠襯墊或泡殼高達2千公噸，隨7月後業者納管，將可確保民眾消費使用所產生的廢棄塑膠平板包材能有效回收再利用。

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