搶救龜卵！馬公武聖廟許願池烏龜產卵無法孵化 慘變破碎空包蛋

紅磚上出現白色破碎蛋卵，讓民眾在網路上發動搶救龜卵活動。（記者劉禹慶攝）

2025/05/01 16:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖西嶼大義宮曾經是全台灣第一座合法飼養海龜的廟宇，後因產卵問題宣告終止。同樣的情形也發生在馬公武聖廟前許願池，烏龜產卵無法孵化，網友發起搶救龜卵。

根據維基百科記載，馬公紅木埕武聖廟又稱紅毛城武聖廟、紅木埕關帝廟、澎湖關帝廟、朝陽里關帝廟、關夫子廟、關聖廟或武忠廟，主祀關聖帝君，周于仁《澎湖紀略》收錄澎湖4大古廟之一，亦屬闔澎公廟性質的官廟，香火鼎盛，廟埕前方設立許願池，飼養錦鯉及烏龜，成為廟宇重要景觀。

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澎湖四面環海，許多人不解怎麼會有烏龜？其實，武聖廟前的烏龜品種是斑龜，在台灣是常見的水龜，澎湖本島水庫常有人捕獲，連離島望安也有發現紀錄，但因紅耳龜（巴西龜）入侵，加上捕捉等，野外數量有減少趨勢，水族館也常見販賣斑龜，武聖廟許願池烏龜都來自民眾放生，很多是成龜，天氣好時會爬上來曬太陽，龜疊龜蔚為奇景。

有人在池旁的紅磚發現許多破碎龜卵，在網路發動搶救龜卵活動。但龜類專家說，裸露在空氣中的卵會有問題，應該是要有沙或土，或是人工敷料，太陽直射會導致死亡，建議鋪設沙土，讓烏龜挖洞產卵，或是發現龜卵產下，立即移往沙土放置，控制溫度，人工孵育。

馬公武聖廟許願池常見烏龜出現龜疊龜奇景。（記者劉禹慶攝）

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