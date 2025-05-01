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    菜價直直落！小白菜、油菜不到10元 雲林菜農忍痛耕鋤

    油菜批發每公斤剩不到10元，菜農無奈棄收耕鋤。（記者黃淑莉攝）

    油菜批發每公斤剩不到10元，菜農無奈棄收耕鋤。（記者黃淑莉攝）

    2025/05/01 16:16

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕菜價從春節後持續下跌3、4個月，西螺果菜市場批發均價每公斤不到20元，高麗菜、白心白菜及多樣短期葉菜每公斤不到10元，菜農叫苦連天無奈說，種或不種內心都很煎熬，種了可以收成，但價格差收成賠更多，只好整片棄收耕鋤。

    耕耘機在菜田來回行駛，將整片沒採收品質極佳的油菜耕鋤，引起行經用路人好奇，菜農表示，菜價太低，收成也不划算，只好棄收耕鋤。

    西螺林姓、程姓菜農說，今年菜價在春節前就開始下跌，年後有幾天價格有起色，但大概3天後又開始跌，至今已連續3個多月，菜價都處在低迷狀態。

    菜農指出，往年若遇菜價低迷，至少還有幾波會回彈，但今年很反常過年後直直落，菜農種了請工人採收、運費不划算，成熟了沒採收易招蟲，又會引起鄰田抗議，只好全部耕鋤，以油菜2分多地投入成本約3萬元。

    西螺果菜市場董事長蔡德福表示，這幾年青農返鄉投入農務，以科技農業取代傳統，大面積種植，品質、產量都不錯，加上天氣穩定，沒有雨，蔬菜生長順暢，每天西螺市場到貨量約1000公噸左右，供過於求價格下跌，均價每公斤跌至20元以下，約在17至19元之間，短期葉菜類包括小白菜、油菜、青江白菜，每公斤不到10元。

    高麗菜、包心白菜等大宗蔬菜類，價格也不好，高麗菜因平地、高冷產區參雜供貨，到貨量增，批發均價每公斤約7元；白心白菜因買氣減緩，每公斤7.7元。

    蔡德福表示，菜價現況可能會持續一段時間，最快要等到梅雨季，視雨況才會有所波動。

    油菜、青江白菜、小白菜每公斤批發價剩不到10元，西螺果菜市場買氣冷清。（記者黃淑莉攝）

    油菜、青江白菜、小白菜每公斤批發價剩不到10元，西螺果菜市場買氣冷清。（記者黃淑莉攝）

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