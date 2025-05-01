東河公所職員意外撞死山羌 台東農業處：非刻意殺害不罰

公所職員口中的好心路人，拎著大山羌離去。（民眾提供）

2025/05/01 16:37

〔記者劉人瑋／台東報導〕在台東開車不小心撞死山羌該如何處置？1年半前從都市到台東任職的公所職員，某夜開車不慎撞死一頭山羌後嚇得躲車上去電求救，未料後車族人駕駛「熱心自願」協助處理屍體，過程告知同仁卻換來責罵與譏笑「都市鄉巴佬」、「快融入台東啊！」。原來意外死亡山羌可自用或販賣卻拱手讓人，縣府農業處表示，所販賣野生動物可證明為意外死亡，法無禁止。

東河鄉公所葉姓職員肇事後感到十分害怕躲車上。他說，自己尚未釐清是撞及流浪犬或山羌，正好打通「1999縣民服務專線」，後車族人駕駛就上前敲窗，熱心的說：「不要怕，我幫你處理」，就把一頭約30斤重山羌拎走。

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公所職員將這「熱心善舉」告知同仁，還認為「台東人真熱情」無不被罵，譏笑他「都市鄉巴佬」，「真台東人不會這麼做！」。連鄉長葉啟伸也看不下去，碎唸：「賣對方還能拿到1萬5千元，要不也能帶回家或帶到公所分享」、「因為害怕，就把山羌肉平白送人，看不下去！」

縣府農業處林務科長李志鵬表示，依照動保法第三十六條規定，以營利為目的販售動物需事先申請許可，而非刻意殺害野生動物者不罰，但屍體該處理掉、不妨礙交通，「吃掉」、「交由專業機構焚化」都是處理掉，法律亦無禁止販賣意外死亡獸屍，但販賣獸肉也易被懷疑是刻意獵捕，如像本案甚至有行車紀錄器、事故發生時還有意閃避，也可證明非刻意殺生。

葉男後悔道：「早知就賣人，後來修車還花了1萬4千元，剛好比市售該死亡山羌少1千元」、「至少那頭山羌走得應該沒太大痛苦」。語畢，又是被眾人狂唸一頓「無論是撞死動物或送人，都不要有下次」。

山羌竄出遭撞擊後，駕駛不知如何處理。（民眾提供）

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