獎勵企業員工考遊艇駕照 高雄海洋局最高補助萬元

高雄發展海上遊憩產業，讓更多人透過自駕遊艇體驗海洋生活。（資料照）

2025/05/01 16:07

〔記者洪臣宏／高雄報導〕為鼓勵企業投資高雄，高雄市海洋局首創「114年領航企業投資高雄獎勵海洋休憩實施計畫」，鼓勵符合資格的企業員工參與動力小船或遊艇駕駛執照的培訓課程，完成課程並取得證書後，最高可補助1萬元。

海洋局指出，這項計畫特別為在高雄設有據點、具重大投資高雄事實的企業員工開放，像是台積電、日月光、鴻海、國巨、友達等32家企業，企業員工只要年滿18歲、未滿65歲，符合遊艇與動力小船駕照報考基本條件，都可報名參加。

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訓練內容包括線上學科課程（如海事法規、航海常識、氣象知識等）和實體術科訓練（如離岸、轉彎、搜救演練等），針對符合資格的企業員工，駕訓課程完訓後即可補助1萬元。

海洋局表示，目前藉由說明會和企業訪視，邀請符合資格的企業員工參與，更將舉辦一系列精彩的遊艇生活體驗及海洋休憩活動，協助企業員工租借或購買帆船、遊艇，讓大家能更深入地體驗高雄豐富的海洋休憩資源，希望藉此為高雄注入新的經濟活力與就業機會，帶動高雄遊艇製造、船艇服務、海洋遊憩等相關產業的蓬勃發展。

詳情請洽「114年領航企業投資高雄獎勵海洋休憩實施計畫」報名小組0800-500600。

遊艇駕訓課程術科實務訓練。（高市海洋局提供）

遊艇上舉辦說明會，讓與會者了解海洋休憩活動。（高市海洋局提供）

高雄發展海上遊憩產業，讓更多人透過自駕遊艇體驗海洋生活。（高市海洋局提供）

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