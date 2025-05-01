噁！高雄承億酒店菜葉上「一坨蟲卵」 網諷：5星級的驚嚇

房客吃飯店早餐時，發現龍鬚菜上竟有一坨未洗淨的蟲卵。（擷取自臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」）

2025/05/01 15:59

〔記者許麗娟／高雄報導〕有遊客近日入住高雄承億酒店，早餐用餐取用飯店準備的胡麻龍鬚菜，竟在菜葉上發現有一坨蟲卵，當場被嚇出陰影，並拍照上網提醒其他民眾用餐時小心，圖片一出網友留言「5星級的驚嚇」。對此承億酒店致歉表示將更嚴格檢視餐飲作業流程，高雄市衛生局也將派員前往餐廳稽查。

有房客在「好想住飯店好康.踩雷不藏私」臉書社團匿名發文指出，在高雄5星級飯店吃到菜葉上有蟲卵，怒批這連1星級飯店都不該出現，而且還在用餐的座位下發現蟑螂亂竄，認為飯店更應該替安全衛生食安把關，並尋求專業的洗滌方式來避免蟲卵的存留。

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貼文一出，網友紛紛留言「這太噁了，菜都不洗的嗎？而且有煮嗎？煮了還能排列的那麼整齊」、「是不是沒洗，菜才能切排那麽整齊啊」、「真的是五星級的驚嚇」、「這個菜是完全沒洗就烹煮了吧」，也有人反諷，「其實這道菜是胡麻魚卵龍鬚菜，只是魚卵放比較少～」、「換個角度想沒農藥也不錯啦，而且順便補充的蛋白質畢竟他都煮熟了」。

對此，承億酒店發聲明，對於這樣的疏失致歉，事情發生當下已與客人表達歉意及保持後續關心，客人已接受道歉，昨天已達成和解，未來將藉此機會更加強督導環境，並更嚴格的檢視餐飲作業流程。

房客拍下菜盤上排列整齊的龍鬚菜，網友也猜測是不是沒洗才能排得這麼整齊。（擷取自臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」）

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