為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    噁！高雄承億酒店菜葉上「一坨蟲卵」 網諷：5星級的驚嚇

    房客吃飯店早餐時，發現龍鬚菜上竟有一坨未洗淨的蟲卵。（擷取自臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」）

    房客吃飯店早餐時，發現龍鬚菜上竟有一坨未洗淨的蟲卵。（擷取自臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」）

    2025/05/01 15:59

    〔記者許麗娟／高雄報導〕有遊客近日入住高雄承億酒店，早餐用餐取用飯店準備的胡麻龍鬚菜，竟在菜葉上發現有一坨蟲卵，當場被嚇出陰影，並拍照上網提醒其他民眾用餐時小心，圖片一出網友留言「5星級的驚嚇」。對此承億酒店致歉表示將更嚴格檢視餐飲作業流程，高雄市衛生局也將派員前往餐廳稽查。

    有房客在「好想住飯店好康.踩雷不藏私」臉書社團匿名發文指出，在高雄5星級飯店吃到菜葉上有蟲卵，怒批這連1星級飯店都不該出現，而且還在用餐的座位下發現蟑螂亂竄，認為飯店更應該替安全衛生食安把關，並尋求專業的洗滌方式來避免蟲卵的存留。

    貼文一出，網友紛紛留言「這太噁了，菜都不洗的嗎？而且有煮嗎？煮了還能排列的那麼整齊」、「是不是沒洗，菜才能切排那麽整齊啊」、「真的是五星級的驚嚇」、「這個菜是完全沒洗就烹煮了吧」，也有人反諷，「其實這道菜是胡麻魚卵龍鬚菜，只是魚卵放比較少～」、「換個角度想沒農藥也不錯啦，而且順便補充的蛋白質畢竟他都煮熟了」。

    對此，承億酒店發聲明，對於這樣的疏失致歉，事情發生當下已與客人表達歉意及保持後續關心，客人已接受道歉，昨天已達成和解，未來將藉此機會更加強督導環境，並更嚴格的檢視餐飲作業流程。

    房客拍下菜盤上排列整齊的龍鬚菜，網友也猜測是不是沒洗才能排得這麼整齊。（擷取自臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」）

    房客拍下菜盤上排列整齊的龍鬚菜，網友也猜測是不是沒洗才能排得這麼整齊。（擷取自臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播