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    92歲陳阿勉還在當志工 獲選高雄美力媽媽

    陳阿勉樂觀、勤學，今年獲選美力媽媽。（記者洪臣宏攝）

    陳阿勉樂觀、勤學，今年獲選美力媽媽。（記者洪臣宏攝）

    2025/05/01 16:13

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大社區陳阿勉阿嬤已經92歲，不僅活到老、學到老，迄今仍在戶政事務所當志工；更令人敬佩的是，兄嫂早年因難產過世，她與丈夫南下高雄扶養其5名子女長大，兒孫則全都是公教人員，今年獲選高雄市美力媽媽，將接受高市府公開表揚。

    陳阿勉出身彰化望族，其夫婿為一名老師，在仁武分駐所（仁武分局前身）服務的大伯生育5名子女，兄嫂卻因難產過世，陳阿勉的夫婿特地調到大社國小，夫妻倆全心全意照顧侄兒女，後來兩人育有二男一女。

    孩子長大後，陳阿勉投入志工行列，曾獲選中華民國第二屆「十大志工媽媽楷模」及大社國際獅子會愛心媽媽等，獲獎無數，現在還是戶政事務所資深志工，志工資歷約40年。

    她原本只有國小學歷，60餘歲毅然重拾書本，獨自騎摩托車到大社、左營國中補校進修，拿到高中學歷時已經70餘歲。

    陳阿勉重視持家，兒孫全是公教人員，家庭融洽，她曾參加大社農會演講比賽，講題是為「婆媳之間相處之道」，她幽默地講述與次媳的互動情形，獲得第2名。

    除了當志工，她幾乎每天到「長青學堂」跳舞、練車鼓陣，曾應邀出國表演，活動力十足，能做的事絕不假他人之手，她自豪說，現在穿針引線都還不是問題。她也強調，保有自信、助人的心，才會活得快樂。

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