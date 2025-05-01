病主法推6年簽不到1％ 立委轟：照這速度得花90年

立委劉建國批衛福部口頭支持病主法，但一講到修法就把門關起來。 （翻攝自國會頻道）

2025/05/01 15:48

〔記者邱芷柔／台北報導〕「病人自主權利法」實施已滿6年，簽署率僅約0.45%，立法院社福及衛環委員會今（1日）審查修法草案，朝野立委難得同聲疾呼，應補助預立醫療照護諮商（ACP）費用、放寬執行場域，並批評衛福部僅靠現行做法，恐讓制度陷入空轉。

國民黨立委王育敏直言，現在簽署預立醫療決定（AD）前，民眾得自費2000至3500元做ACP，「明明願意簽，一聽要花錢、排隊，就放棄了！」她直言這對很多家庭是負擔，應由中央編列預算，這不只是費用補助，更是一種健康投資，長期能省下龐大的無效醫療費用；民進黨立委林月琴也指出，根據健保署資料，若病人在臨終前6個月接受安寧照顧，可節省約10萬元醫療費用，「政府補助3000元做ACP，長期來看絕對划算。」

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王育敏也提到，現行規範執行場域限縮，許多住在長照機構的重症患者，還得舟車勞頓到醫院諮商，為什麼不能就近簽署？

民進黨立委劉建國指出，ACP現在平均排隊要1到3個月，量能嚴重不足，衛福部自今天起擴大ACP補助對象，預估將有180萬人受惠，但目前全台量能每年僅能處理2萬人，換算下來，要做90年才能做完！他也質疑，衛福部書面報告「混淆條文、不清不楚」，強調立委們提出修法，是為了提升ACP、AD的量能與品質，衛福部口頭支持病主法，但一講到修法就把門關起來。

朝野立委共提出3份修法草案，其中王育敏與劉建國皆主張政府應編列預算支應ACP費用，並將特定臨床條件下的緩和醫療納入健保。劉建國另建議放寬可提供諮商的單位，如心理諮商所、長照機構，並開放民眾以數位方式簽署AD。立委邱志偉則聚焦擴大適用對象，建議將ACP由「強制」改為「鼓勵」。

衛福部書面報告回應，修法方向可討論，但涉及經費與法規配套，應審慎評估，部分建議恐與現行條文牴觸，近年已推動ACP諮商門診、培訓專業人員，截至目前逾5萬人完成AD簽署，將持續蒐集實務經驗、凝聚修法共識。

醫事司長劉越萍補充，目前每年約有2萬人完成AD，目標希望提升至4萬人，並以50歲以上族群為推廣重點。她指出，簽署率偏低與文化禁錮與財務負擔有關，衛福部已與健保署、長照司合作進行宣導與補助，至於是否擴大ACP執行場域，應思考「病人在哪裡」，因諮商過程涉及疾病預後等複雜討論，仍需凝聚共識。

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