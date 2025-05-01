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    澎湖大型海廢發交權責單位清理 獨漏西嶼后螺沙灘

    西嶼后螺沙灘出現大型箱網設施殘骸，遲遲無法處理。（記者劉禹慶攝）

    西嶼后螺沙灘出現大型箱網設施殘骸，遲遲無法處理。（記者劉禹慶攝）

    2025/05/01 16:05

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海域最令人頭痛的大型海廢清理問題，包括2年前漂流湖西龍門後灣的中國製繫船浮筒、西嶼小門麥當勞橋的中國輸油管等，經澎湖縣政府環保局召開協調會，確定由國有財產署處理龍門、澎管處負責小門，但西嶼后螺沙灘已出現多時的挪威式沉海箱網設施，卻遲遲未有人處理。

    箱網養殖為新近澎湖時興的海田，早期曾引進挪威式沉海箱網，因應外海風浪及颱風來襲，可隨時沉入海中躲避風浪，但似乎效果不彰，因此逐步遭到淘汰，部分廢棄設施隨波逐流，出現在西嶼后螺沙灘，由於相當沉重，因此每次淨灘，都無法對其進行清理，只能任由放置，破壞當地自然景觀。

    位在澎湖本島最西的西嶼鄉四面環海，自古以來便有漁人之島的稱號。位於西嶼北側合界地區的后螺沙灘，景觀優美而綿長。然而面北的后螺沙灘，因東北季風之故，加以近年來海漂物層出不窮，經常累積大量的海洋廢棄物，也讓大自然的美景因為人類的輕忽肆意而蒙塵，澎管處多次發動淨灘清理。

    由於后螺沙灘鄰近澎湖第一間海洋實驗小學合橫國小，因此由合橫國小負責認養沙灘，但師生力量有限，根本無法撼動大型箱網設施，只能任由其在沙灘上擱置，因此需要相關單位提出協助，以大型動力機械展開清除。而大型挪威沉海式箱網來源，應能查得到，不像其他大型海廢來自中國，呈現無主狀態，相關單位也能要求業者負擔清除費用。

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