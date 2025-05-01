南台灣發展能量爆發 賴瑞隆：高雄需要「24小時起降國際機場」

高雄國際機場已啟動新建航廈工程。（記者洪臣宏攝）

2025/05/01 16:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕民進黨立委賴瑞隆今（1）日提出思考「24小時起降國際機場」新場址議題，他說，透過新設南台灣國際機場與小港機場新航廈並行，打通高雄交通國際動脈，24小時新機場也是南北均衡趨勢。

賴瑞隆2016年政見發表時，即呼籲正視高雄小港機場宵禁噪音及安全問題，建議參考東京、首爾、上海及台北經驗興建24小時新機場。

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他說，大東京有成田、羽田機場，而大首爾由仁川、金浦機場撐起空運能量，中國上海亦有虹橋、浦東機場，至於大台北圈為松山、桃園機場相輔相成，不但展現國際城市的格局，也顯示出城市發展在空港建設的必要性。

賴瑞隆表示，感謝行政院及高市府的共同協助，小港機場新航廈880億爭取到位，將成為全台第二大的新航厦，僅次於桃園機場第三航廈，同時也爭取到捷運黃線與紅線小港林園段、國道七號及貨櫃車專用道、高雄港改造、高鐵高雄方案等重大交通建設，逐步落實打通高雄交通動脈。

他指出，半導體產業進駐高雄，亞洲新灣區2.0智慧科技創新園區、高軟二期、科技產業S廊帶等重大產業陸續成熟，高雄機場新航厦加速完工將成為重要任務，而提早規劃「高雄24小時新機場」也成為未來重要工作。

賴瑞隆表示，高雄小港機場當務之急持續增加航班航點，今年成功爭取到華航4月新闢重慶、德威航空與虎航開始韓國濟州、虎航7月飛往日本仙台、越捷航空開設芽莊金蘭等新航線。

另外，聯航於7月將由高雄飛日本東京轉機至美國舊金山航線，成為新的「黃金航線」，華航飛福岡航線在今年夏天可望開航；另星宇航空亦將來高雄機場，預計2026年將開闢飛東北亞、東南亞新航線，更展現高雄及南台灣的發展能量。

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