持續往非核家園推進！核安會通過核一廠核子燃料乾式貯存設施運轉執照

台電去年展開核一廠室外乾式貯存設施熱測試作業，今年1月提出設施運轉執照申請，核安會今對外宣布已核發。（資料照，台電提供）

2025/05/01 15:03

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨核一廠依法除役，台電今年1月20日也依規定提出核一廠用過核子燃料乾式貯存設施運轉執照申請，核安會今（1日）表示，已核發該乾式貯存設施運轉執照，該室外乾式貯存設施啟用後，台電可依規劃陸續將核一廠反應器爐心內燃料全部移出，有助於除役作業之推進。

核安會指出，台電於去年12月18日完成核一廠室外乾式貯存設施熱測試作業。後續又於今年1月20日依放射性物料管理法規定，提出設施運轉執照申請案送核安會審查，核安會完成程序審查確認申請文件內容完備後，於今年2月6日同意受理審查。

請繼續往下閱讀...

核安會表示，為周延安全審查作業，邀集輻射防護、環境保護、結構土木、地質水文、熱傳分析等領域專家學者與核安會同仁共同組成審查團隊，依據我國法規及參酌國際間相關工業標準進行審查，審查團隊共計提出377項審查意見，歷經3回合審查討論，確認台電已就各項審查意見澄清說明，於今年4月29日經核能安全委員會第十次會議決議，同意核發核一廠用過核子燃料乾式貯存設施運轉執照。

核安會指出，為落實資訊公開透明，已將核一廠用過核子燃料乾式貯存設施運轉執照申請文件與核安會審查結果報告登載至核安會網站「乾式貯存管制」專區內，供外界參閱。

為做好乾式貯存設施營運安全管制作業，核安會表示，已建立相關安全檢查作業程序，未來設施營運期間，將嚴格執行檢查工作，監督台電落實自主品質管理，確保用過核子燃料運貯作業安全，為民眾做好安全把關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法