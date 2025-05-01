竹市三民國中為會考考生祈福 學生頭綁必勝頭巾展現士氣

國中會考在即，新竹市三民國中為考生舉辦金榜題名的祈福活動，學生頭綁必勝頭巾展現得分士氣。（記者洪美秀攝）

2025/05/01 15:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕今年國中會考將於16及17日舉行，新竹市三民國中迎接倒數15天到來的國中教育會考，今天為686名考生辦「包高中」祈福活動。除有師長、家長與學生的祝福，考生也頭綁「必勝」頭巾，在祈福牆下留言，象徵考試順利及勝利。

校長丁淑觀、家長會長陳耀川今天為九年級學生準備「好運包、狀元糕、必定粽」的「文魁祝福禮盒」，象徵把好運、智慧與祝福一併納入心中，祝福考生，也祈為考生注入滿滿的信心與勇氣。

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丁淑觀說，每位九年級的會考考生，都是三民國中最驕傲的孩子。會考不只是檢驗3年來學習成果，更是用勇氣、毅力面對自我挑戰的過程。相信自己，堅持最後一哩路，就一定能收穫辛勤付出的果實。家長會長陳耀川也說，看到考生將邁向人生的新階段，很感動，而每份祝福，都是父母與師長最深的期盼與支持。無論考試結果如何，記得你們永遠不孤單，你們背後永遠有家長及學校師長們的支持。

而家長會也致贈686名考生祝福筆袋，學弟妹們也製作「鴻運天燈」，祝福學長姐們考運鴻福齊天及金榜題名，考生在接獲祝福後，也寫上話語在金榜題名的牆面下留言，為自己加油打氣，有的在師長的鼓勵下，頭綁必勝頭巾，象徵考試順利及勝利，同時也讓考生紓緩緊張的考試壓力，更種下「相信自己」的種子，為即將來臨的挑戰注入堅定與勇氣。

國中會考在即，新竹市三民國中為考生舉辦金榜題名的祈福活動，學生頭綁必勝頭巾展現得分士氣。（記者洪美秀攝）

國中會考在即，新竹市三民國中為考生舉辦金榜題名的祈福活動，祝福每名考生都能金榜題名。（記者洪美秀攝）

國中會考在即，新竹市三民國中為考生舉辦金榜題名的祈福活動，祝福每名考生都能金榜題名。（記者洪美秀攝）

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